Tite revive título do Corinthians e fala sobre saúde mental: ‘Estou de boa’

Tite esteve entre os convidados para a coletiva do "Reencontro de Gigantes", partida amistosa entre veteranos de Corinthians e Boca para comemorar a conquista da Libertadores de 2012, que completa 13 anos nesta sexta-feira (4). Na sala de imprensa do Pacaembu, o treinador aproveitou o momento nostálgico para relembrar o feito, mas também para falar sobre sua saúde.

continua após a publicidade

➡️Veja como comprar ingressos para o reencontro entre Corinthians e Boca

Em abril, o treinador chegou a acertar com o Corinthians, mas recusou o convite no dia de sua apresentação, alegando que precisava cuidar da saúde mental. Na ocasião, o clube passou a buscar a contratação de Dorival Júnior. Nesta sexta-feira (4), Tite tranquilizou os fãs ao afirmar que está se recuperando bem.

— Estou legal, obrigado pelas palavras de carinho que recebi, que meus familiares receberam. Estou de boa, como os jovens falam, pronto para estarmos juntos. Esse momento é muito rico — disse o comandante do Corinthians naquela conquista.

continua após a publicidade

O treinador evitou tecer maiores comentários sobre o assunto. Orgulhoso para falar sobre aquela conquista histórica, Tite preferiu avisar que irá se pronunciar aberta sobre o tema no futuro, parafraseou a escritora gaúcha Marta Medeiros, e preferiu ficar com as lembranças do dia 4 de julho de 2012, quando o Corinthians venceu o Boca Juniors por 2 a 0, em um Pacaembu lotado, e conquistou a Libertadores.

— É um momento único, transcende o esporte. Em cada canto, cada local, temos uma história para contar. Eu vou parafrasear a Marta Medeiros: 'Não existe super-mulher'. Nem super-homem. No momento oportuno, vou falar sobre — falou o técnico.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Coletiva aconteceu no Pacaembu (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Orgulho de Tite

Ao lado de Sheik e Alessandro, que representavam o Corinthians, o ex-comandante alvinegro também teve a companhia de Basualdo e Vargas, ex-jogadores do Boca Juniors. A partida amistosa entre os veteranos dos clubes será neste sábado (5), às 15h (de Brasília), no Pacaembu. O treinador valorizou a presença dos ex-adversários.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

— Você vê o quanto tenho de orgulho por fazer parte desta equipe, por tudo que Alessandro, Emerson falou, não é só pelo título, mas pela conduta que tivemos. Agradeço aos jogadores do Boca, que vieram por essa confraternização, foram segundo, mas são vencedores, chegaram nesta decisão foram vencedores, agradeço muito — disse Tite.