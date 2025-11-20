Bruno Henrique, Romero, Lucca e Cristian foram os responsáveis pelos gols da goleada.

O dia 22 de novembro de 2015 entrou definitivamente para a história dos Majestosos. Recém-campeão brasileiro, o Corinthians recebeu o São Paulo na Arena em clima de festa, entregando taça, celebrando a campanha e, ao mesmo tempo, apresentando um futebol avassalador diante do maior rival estadual. O resultado não deixou dúvidas: 6 a 1, uma das maiores goleadas que o clássico já registrou. O Lance! relembra Corinthians 6 x 1 São Paulo no Brasileirão 2015.

Apesar de já ter garantido o título na rodada anterior, Tite decidiu respeitar o campeonato e o rival, mantendo intensidade e organização mesmo com uma equipe alternativa. Sem Gil, Elias e Renato Augusto, desgastados pela Seleção, o treinador deu chance a reservas que responderam com futebol de alto nível, agressividade e participação decisiva.

O São Paulo, por sua vez, vivia ambiente turbulento, com desfalques importantes como Rogério Ceni, Breno e Luiz Eduardo, além de Alexandre Pato impedido de atuar por cláusula contratual. A equipe de Milton Cruz entrou em campo pressionada e acabou dominada desde os primeiros minutos, sentindo o ritmo e a precisão do Corinthians.

Com casa cheia — mais de 45 mil torcedores — e atmosfera de celebração, o Corinthians não apenas venceu: atropelou. Marcou três gols no primeiro tempo, repetiu o feito na etapa final e ainda poderia ter ampliado o placar, tamanha a superioridade técnica e tática demonstrada.

Corinthians 6 x 1 São Paulo no Brasileirão 2015

Primeiro tempo avassalador do Corinthians

Mesmo com a taça assegurada, o Corinthians entregou um dos melhores desempenhos da temporada. O ritmo imposto nos primeiros 45 minutos desmontou o São Paulo rapidamente. A intensidade sem bola, característica marcante do time de Tite, apareceu desde o início, sufocando a saída de bola tricolor.

continua após a publicidade

Aos 26 minutos, Bruno Henrique abriu o placar aproveitando sobra na área. Dois minutos depois, aos 28, Romero ampliou em jogada rápida pelo lado direito. O São Paulo, atordoado, tentava reagir com Hudson e Thiago Mendes, mas esbarrava na marcação coordenada do meio-campo corintiano.

No apagar das luzes do primeiro tempo, aos 45, Edu Dracena subiu mais alto que toda a defesa adversária e fez o 3 a 0. A goleada parcial refletia o domínio absoluto do Corinthians: compacto, intenso e extremamente eficiente, mesmo com time misto.

São Paulo tenta reagir, mas Timão mantém controle

No segundo tempo, o São Paulo até esboçou reação, principalmente após a entrada de Luis Fabiano e um breve período de pressão. Aos 24 minutos, Carlinhos descontou após jogada pelo lado esquerdo. Mas o sopro de esperança tricolor durou pouco.

Tite ajustou o time com substituições pontuais, mantendo organização e intensidade. Rodriguinho, Danilo e Lucca circulavam entre as linhas, dificultando a marcação adversária. O Corinthians voltou a dominar rapidamente as ações e retomou o controle emocional da partida.

Show de gols e festa para a torcida

O Corinthians respondeu ao gol são-paulino com nova avalanche ofensiva. Aos 15 minutos, Lucca marcou o quarto após transição rápida. Três minutos depois, aos 18, Romero completou a marcação do seu segundo gol na partida, coroando atuação brilhante.

Aos 30 minutos, Cristian — que havia entrado no decorrer do jogo — converteu cobrança de pênalti e fechou o placar em 6 a 1. A torcida explodiu em festa, transformando a Arena Corinthians em um caldeirão de celebração pelo título e pela vitória maiúscula sobre o rival.

O São Paulo, desorganizado e emocionalmente abatido, pouco conseguiu produzir nos minutos finais. O Corinthians controlou o ritmo, manteve posse e esperou o apito para iniciar a celebração oficial do título.

Uma das maiores tardes da Arena Corinthians

O 6 a 1 tornou-se um marco. É até hoje uma das maiores goleadas da história do clássico e símbolo de uma campanha histórica do Corinthians no Brasileirão. O time de Tite combinava intensidade, técnica e profundidade de elenco — e isso ficou evidente mesmo com desfalques importantes.

Para o São Paulo, o jogo se tornou ferida aberta, lembrado como um dos capítulos mais difíceis da história recente do clube. A derrota expôs problemas estruturais, falta de organização e um elenco emocionalmente fragilizado.

O Majestoso de 2015 é relembrado não apenas pelo placar, mas pelo contexto: o campeão brasileiro celebrando com futebol de alto nível diante do maior rival — uma tarde de festa, superioridade e arquibancada cheia.

Ficha técnica - Corinthians 6 x 1 São Paulo no Brasileirão 2015

Corinthians 6 x 1 São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro 2015 – 36ª rodada

Data: Domingo, 22 de novembro de 2015

Horário: 17h00

Local: Arena Corinthians (Neo Química Arena), São Paulo (SP)

Público: 44.976 pagantes (45.469 total)

Renda: R$ 2.939.497,50

Árbitro: Péricles Bassols Pegado Cortez (FIFA-RJ)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Maniz e Miguel Caetano Ribeiro da Costa (SP)

Gols

Corinthians:

Bruno Henrique, 26’

Romero, 28’ e 63’ (18’ do 2º tempo)

Edu Dracena, 45’

Lucca, 60’ (15’ do 2º tempo)

Cristian, 75’ (30’ do 2º tempo, pênalti)

São Paulo:

Carlinhos, 69’ (24’ do 2º tempo)

Corinthians: Cássio; Fagner (Yago), Felipe, Edu Dracena e Uendel; Ralf; Bruno Henrique, Danilo (Lincom), Rodriguinho (Cristian) e Lucca; Romero. Técnico: Tite.

São Paulo: Denis; Bruno (Reinaldo), Rodrigo Caio, Lucão e Carlinhos; Hudson, Wesley (Edson Silva), Thiago Mendes e Michel Bastos; Rogério (Luis Fabiano), Alan Kardec. Técnico: Milton Cruz (interino).