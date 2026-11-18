Brasil tem três goleiros entre os 50 mais valiosos do mundo; veja ranking
Levantamento do CIES coloca Luiz Júnior, do Villarreal, como brasileiro mais bem avaliado; Joan García, do Barcelona, lidera a lista com estimativa de 80,6 milhões de euros
O Brasil tem três representantes entre os 50 goleiros mais valiosos do mundo. O levantamento divulgado nesta quarta-feira (18) pelo Observatório de Futebol do CIES aponta Luiz Júnior, do Villarreal, como o brasileiro mais bem colocado.
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O ranking também conta com dois jogadores que atuam no Brasileirão: Otávio Costa, do Cruzeiro, e Carlos Miguel, do Palmeiras. O estudo reúne estimativas de valores de transferência dos principais nomes da posição no mercado internacional.
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Luiz Júnior ocupa a 25ª posição do ranking e é o brasileiro mais bem colocado. O goleiro do Villarreal aparece à frente de nomes conhecidos do futebol internacional, como Emiliano Martínez, do Chelsea, que está na 34ª colocação, e Unai Simón, do Athletic Bilbao, na 43ª posição.
Dupla do Brasileirão também aparece na lista
Além de Luiz Júnior, dois goleiros que atuam no futebol brasileiro estão entre os 50 mais valiosos do mundo. Otávio Costa, do Cruzeiro, aparece na 45ª posição, enquanto Carlos Miguel, do Palmeiras, ocupa o 47º lugar.
Aos 20 anos, Otávio também se destaca pela idade. O goleiro celeste é o terceiro mais jovem entre os 100 jogadores selecionados pelo estudo. Ele fica atrás apenas de Lucca Brughmans, do KRC Genk, de 18 anos, e Christian Zawieschitzky, do RB Salzburg, de 19.
Joan García lidera o ranking do CIES
O primeiro lugar da lista é de Joan García, do Barcelona, avaliado em 80,6 milhões de euros (cerca de R$ 500 milhões). O espanhol aparece à frente de Gianluigi Donnarumma, do Manchester City, que tem valor estimado em 79,9 milhões de euros (aproximadamente R$ 490 milhões).
O top 3 é completado pelo belga Senne Lammens, do Manchester United, avaliado em 64,2 milhões de euros (cerca de R$ 394 milhões).
Veja o top 50 dos goleiros mais valiosos do mundo segundo o CIES
- Joan García (Barcelona)
- Gianluigi Donnarumma (Manchester City)
- Senne Lammens (Manchester United)
- Zion Suzuki (Aston Villa)
- Bart Verbruggen (Brighton)
- Mike Penders (Chelsea)
- Lukáš Hornicek (Newcastle)
- Robin Roefs (Sunderland)
- Matvey Safonov (PSG)
- Jonas Urbig (Bayern de Munique)
- James Trafford (Leeds)
- Caoimhín Kelleher (Brentford)
- Djordje Petrović (Bournemouth)
- Diogo Costa (Porto)
- Konstantinos Tzolakis (Hull City)
- David Raya (Arsenal)
- Mile Svilar (Roma)
- Robin Risser (Lens)
- Mike Maignan (Milan)
- Antonín Kinský (Tottenham)
- Mio Backhaus (Freiburg)
- Marco Carnesecchi (Atalanta)
- Gregor Kobel (Borussia Dortmund)
- Maarten Vandevoordt (RB Leipzig)
- Luiz Júnior (Villarreal)
- Dean Henderson (Crystal Palace)
- Matěj Kovář (PSV)
- Mads Hermansen (West Ham)
- Anatoliy Trubin (Benfica)
- Berke Özer (Lille)
- Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt)
- Lucca Brughmans (KRC Genk)
- Giorgi Mamardashvili (Liverpool)
- Emiliano Martínez (Chelsea)
- Vanja Milinković-Savić (Napoli)
- Filip Jörgensen (Strasbourg)
- Robert Sánchez (Como)
- Radek Vitek (Middlesbrough)
- Jordan Pickford (Everton)
- Daniel Peretz (Southampton)
- Ugurcan Çakir (Galatasaray)
- James Beadle (Birmingham)
- Unai Simón (Athletic Bilbao)
- Lorenzo Palmisani (Frosinone)
- Otávio Costa (Cruzeiro)
- Carl Rushworth (Coventry City)
- Carlos Miguel (Palmeiras)
- Lucas Chevalier (PSG)
- Federico Ravaglia (Watford)
- Guillaume Restes (Toulouse)
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