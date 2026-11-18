Com mudanças, Corinthians está escalado para enfrentar o Botafogo
Equipe se enfrentam pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
O Corinthians está escalado para enfrentar o Botafogo, nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Clarence Seedorf precisou fazer mudanças na equipe devido aos desfalques. A partida terá transmissão do Premiere.
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Entre as ausências, está o atacante Yuri Alberto, que cumprirá suspensão após receber cartão vermelho no confronto diante do São Paulo. Matheus Pereira e André Ramalho também estão suspensos e não poderão entrar em campo.
Outra ausência provável é a do volante André, convocado para defender a Seleção Brasileira nos amistosos disputados na Ásia. O jogador fica fora do confronto devido ao tempo necessário para retornar ao Brasil após os compromissos internacionais.
No departamento médico, Rodrigo Garro apresentou evolução na recuperação de uma lesão no joelho direito e iniciou o processo de transição física, com participação parcial nos treinamentos. Apesar do avanço, não reúne condições de atuar diante da equipe carioca.
Por fim, os lesionados Kayke e Zakaria Labyad, além do zagueiro Iago Machado, que está a serviço da Seleção Brasileira de base, também ficarão de fora.
Escalação Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri; Carrillo e Breno Bidon; Bidu, Vitinho, Kaio César e Memphis Depay.
Escalação do Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Justino, Arthur Chaves, Marçal e Alex Telles; Huguinho, Edenilson e Medina; Matheus Martins e Tiquinho Soares.
Corinthians x Botafogo
O Corinthians vive uma situação preocupante. A equipe comandada por Clarence Seedorf aparece na 17ª posição, com 37 pontos, dentro da zona de rebaixamento. Em 34 jogos, o Timão soma nove vitórias, dez empates e 15 derrotas, além de 36 gols marcados e 42 sofridos.
Já o Botafogo ocupa a 12ª colocação, com 42 pontos conquistados em 34 partidas, sendo 11 vitórias, nove empates e 14 derrotas. A equipe marcou 46 gols e sofreu 53, com saldo negativo de sete. Uma vitória sobre o Corinthians levaria o time comandado por Tite aos 45 pontos, pontuação considerada uma referência importante na luta pela permanência na elite nacional, embora não garanta matematicamente a salvação.
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