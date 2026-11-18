Do auge à pressão: Tite reencontra o Corinthians em nova fase
Treinador busca recuperação na carreira após passagens por Flamengo e Cruzeiro
O Corinthians enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira (18), às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro, em um duelo marcado pelo reencontro com Tite. Atualmente no comando da equipe carioca, o treinador voltará a enfrentar o clube pelo qual conquistou mais títulos na carreira, em um momento delicado de sua trajetória profissional, após uma sequência de trabalhos abaixo das expectativas e dificuldades para recuperar o prestígio.
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Após deixar o Corinthians, o treinador ficou no comandou a Seleção Brasileira por mais de seis anos. Nesse período, comandou o país nas Copas do Mundo de 2018, na Rússia, e 2022, no Catar, ambas encerradas nas quartas de final. O principal título conquistado foi a Copa América de 2019, disputada no Brasil. O treinador também chegou à decisão da edição de 2021, mas terminou com o vice-campeonato diante da Argentina.
Após deixar a seleção, Tite assumiu o Flamengo em outubro de 2023. No clube carioca, conquistou o Campeonato Carioca de 2024, mas não conseguiu repetir o desempenho nas demais competições. A passagem terminou em setembro daquele ano, após a eliminação para o Peñarol, nas quartas de final da Libertadores, e uma sequência de resultados que aumentou a pressão sobre seu trabalho.
Em 2026, Tite iniciou uma nova etapa da carreira no Cruzeiro, mas não conseguiu dar continuidade ao trabalho, apesar da conquista do Campeonato Mineiro.
Em setembro, assumiu o Botafogo, onde também enfrenta dificuldades para encontrar regularidade. O treinador vive um período de instabilidade na carreira, distante dos resultados que marcaram suas passagens mais vitoriosas pelo futebol brasileiro.
Em sete partidas pelo Fogoão no Campeonato Brasileiro, Tite acumula duas vitórias, um empate e quatro derrotas, com aproveitamento de 33,3% dos pontos disputados. A equipe marcou cinco gols e sofreu dez nesse período.
Trabalho de Tite no Corinthians
A história de Tite no Corinthians começou em 30 de maio de 2004. O treinador acumulou 378 partidas, com 196 vitórias, 110 empates e 72 derrotas, além de 536 gols marcados e 284 sofridos. O gaúcho de Caxias do Sul é o segundo técnico que mais comandou a equipe, atrás apenas de Oswaldo Brandão, com 435 jogos. Foram três passagens pelo Parque São Jorge: 2004 a 2005, 2010 a 2013 e 2015 a 2016.
Durante esse período, Tite conquistou seis títulos pelo Corinthians: os Campeonatos Brasileiros de 2011 e 2015, a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2012, além do Campeonato Paulista e da Recopa Sul-Americana de 2013. O treinador permanece como o maior campeão da história do clube na função, tendo encerrado sua última passagem em junho de 2016, quando assumiu a Seleção Brasileira.
Desde sua saída, Tite teve oportunidades de retornar ao Corinthians, mas as negociações não avançaram. Em 2023, o treinador foi procurado pela diretoria em diferentes momentos, incluindo após as saídas de Fernando Lázaro e Vanderlei Luxemburgo, mas recusou as investidas. Naquele ano, acabou assumindo o Flamengo.
Já em abril de 2025, após a demissão de Ramón Díaz, o clube voltou a negociar com o técnico, que desistiu do acerto por questões relacionadas à saúde física e mental.
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