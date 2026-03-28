Torcedor morre no Estádio Azteca, que receberá jogos da Copa do Mundo, antes de México x Portugal
Estádio passou 671 dias fechado para reforma
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Um homem de 27 anos morreu neste sábado (28) no Estádio Azteca, no México, palco da estreia da Copa do Mundo deste ano, horas antes do amistoso entre a seleção local e Portugal. O torcedor não resistiu após sofrer uma queda do segundo para o primeiro andar.
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Segundo a Secretaria de Segurança Cidadã da Cidade do México, ele estava em estado de embriaguez no momento do acidente. As informações são do site "A bola".
A vítima recebeu atendimento médico imediato ainda no estádio, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. A área, destinada aos camarotes, foi isolada para investigação, que será conduzida pelos órgãos competentes.
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Vale destacar que, para o amistoso entre México e Portugal, as autoridades locais implementaram uma série de medidas de controle sobre o consumo de álcool nos arredores do estádio. Entre elas, estavam a proibição da venda de bebidas alcoólicas em recipientes abertos e do consumo em vias públicas próximas ao local, além de uma fiscalização rigorosa para coibir a venda a menores de idade e garantir o cumprimento dos horários permitidos pelos estabelecimentos comerciais.
Donald Trump vira 'alvo' de protesto em reabertura do estádio
Horas antes a partida, manifestantes tomaram as ruas e realizaram um protesto simbólico contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na reabertura do Estádio Azteca. Durante o ato, eles jogaram futebol em uma importante rodovia urbana, chutando uma bola coberta com uma máscara de Trump.
Amistoso marca reinauguração do Estádio Azteca, que receberá jogos da Copa do Mundo
Um dos estádios mais emblemáticos do futebol mundial, o Estádio Azteca foi reinaugurado justamente no amistoso México x Portugal. A arena será um dos palcos da Copa do Mundo deste ano, que terá partidas disputadas nos Estados Unidos, Canadá e, claro, no México.
O Estádio ficou fechado por 671 dias para a reforma. O estádio sediará a partida de abertura do Mundial, no dia 11 de junho, entre México e África do Sul. Reconhecido como um dos estádios mais icônicos da história do futebol, o local detém o recorde de jogos em Copas do Mundo, com 19 partidas realizadas ao longo das edições.
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Além disso, o estádio foi palco de duas finais de Copa do Mundo, em 1970 e 1986, consolidando sua importância no cenário esportivo internacional. Para a próxima edição do torneio, estão previstos mais cinco jogos no local.
Entre eles, o confronto entre Colômbia e e Seleção Uzbequistão, no dia 17 de junho. Já no dia 24, o México enfrentará a Dinanarca ou República Tcheca - dependendo do resultado da repescagem europeia, que está sendo disputada nesta Data Fifa. O estádio ainda receberá uma partida dos 16 avos de final, em 30 de junho, e um duelo das oitavas de final, no dia 5 de julho.
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