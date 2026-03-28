Torcedor morre no Estádio Azteca, que receberá jogos da Copa do Mundo, antes de México x Portugal

Um homem de 27 anos morreu neste sábado (28) no Estádio Azteca, no México, palco da estreia da Copa do Mundo deste ano, horas antes do amistoso entre a seleção local e Portugal. O torcedor não resistiu após sofrer uma queda do segundo para o primeiro andar.

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Segundo a Secretaria de Segurança Cidadã da Cidade do México, ele estava em estado de embriaguez no momento do acidente. As informações são do site "A bola".

A vítima recebeu atendimento médico imediato ainda no estádio, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. A área, destinada aos camarotes, foi isolada para investigação, que será conduzida pelos órgãos competentes.

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Vale destacar que, para o amistoso entre México e Portugal, as autoridades locais implementaram uma série de medidas de controle sobre o consumo de álcool nos arredores do estádio. Entre elas, estavam a proibição da venda de bebidas alcoólicas em recipientes abertos e do consumo em vias públicas próximas ao local, além de uma fiscalização rigorosa para coibir a venda a menores de idade e garantir o cumprimento dos horários permitidos pelos estabelecimentos comerciais.

Donald Trump vira 'alvo' de protesto em reabertura do estádio

Horas antes a partida, manifestantes tomaram as ruas e realizaram um protesto simbólico contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na reabertura do Estádio Azteca. Durante o ato, eles jogaram futebol em uma importante rodovia urbana, chutando uma bola coberta com uma máscara de Trump.

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Amistoso marca reinauguração do Estádio Azteca, que receberá jogos da Copa do Mundo

Um dos estádios mais emblemáticos do futebol mundial, o Estádio Azteca foi reinaugurado justamente no amistoso México x Portugal. A arena será um dos palcos da Copa do Mundo deste ano, que terá partidas disputadas nos Estados Unidos, Canadá e, claro, no México.

Estádio Azteca, palco de México x Portugal neste sábado (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

O Estádio ficou fechado por 671 dias para a reforma. O estádio sediará a partida de abertura do Mundial, no dia 11 de junho, entre México e África do Sul. Reconhecido como um dos estádios mais icônicos da história do futebol, o local detém o recorde de jogos em Copas do Mundo, com 19 partidas realizadas ao longo das edições.

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Além disso, o estádio foi palco de duas finais de Copa do Mundo, em 1970 e 1986, consolidando sua importância no cenário esportivo internacional. Para a próxima edição do torneio, estão previstos mais cinco jogos no local.

Entre eles, o confronto entre Colômbia e e Seleção Uzbequistão, no dia 17 de junho. Já no dia 24, o México enfrentará a Dinanarca ou República Tcheca - dependendo do resultado da repescagem europeia, que está sendo disputada nesta Data Fifa. O estádio ainda receberá uma partida dos 16 avos de final, em 30 de junho, e um duelo das oitavas de final, no dia 5 de julho.

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