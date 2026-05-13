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O técnico Lionel Scaloni divulgou na segunda-feira (11) a pré-lista de 55 jogadores da Argentina para a Copa do Mundo, que posteriormente será reduzida para 26 atletas. A relação, que conta com o craque Lionel Messi e dois jogadores do Palmeiras (Giay e Flaco López), teve a confirmação da ausência de um astro, o atacante Paulo Dybala, da Roma. E, no geral, ficou dentro do esperado, conforme o Lance! apurou em conversa com jornalistas argentinos.

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Por mais que a presença de jogadores jovens do futebol argentino, com pouco tempo de destaque no time profissional, como Santiago Beltrán (River Plate) e Tomás Aranda (Boca Juniors), tenha chamado atenção, o impacto não é grande porque dificilmente estarão na convocação final. Segundo a imprensa argentina, o treinador trabalha com apenas cerca de 30 nomes possíveis.

Dybala e antigo alvo do Flamengo são maiores ausências

Paulo Dybala, estrela do futebol europeu e campeão mundial em 2022, já não é convocado por Scaloni desde setembro de 2024. Aos 32 anos, sofre com problemas físicos na Roma. Por isso, dificilmente faria parte da convocação para o Mundial deste ano. Ainda assim, a ausência em uma lista tão extensa e com jogadores pouco conhecidos repercutiu na Argentina.

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— Paulo Dybala não estar em uma lista de 55 jogadores é estranho. Guido Rodríguez (volante do Valencia), antes totalmente descartado, está, e Dybala não. É estranho — afirmou ao Lance! o jornalista argentino Sérgio Levinsky.

Outro atleta do Velho Continente que ficou fora da lista foi o atacante Taty Castellanos, desejado pelo Flamengo no meio do ano passado, que, aos 27 anos, é titular do inglês West Ham.

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— Não há um jogador notável fora da lista. Isso parece um ponto forte: nenhum craque ausente. Mas eu não teria deixado fora o Taty Castellanos, que joga em grande nível na Europa e já foi convocado — opinou outro jornalista hermano, Walter Vargas.

Dybala celebra gol pela Roma diante do Parma em jogo da Série A (Foto: Divulgação / AS Roma)

Flaco López ganha força e Giay corre por fora

A ausência de Castellanos na lista aumentou consideravelmente as chances de Flaco López, do Palmeiras, estar na Copa do Mundo. Seu principal concorrente, Joaquín Panichelli, do Strasbourg, já estava descartado por lesão. Assim, o atleta do West Ham parecia o único adversário do atacante alviverde pela vaga de terceiro centroavante do elenco — Julián Alvarez e Lautaro Martínez são as primeiras opções.

— Uma surpresa negativa foi Taty Castellanos não ser citado entre os 55 nomes. Muito estranho! O West Ham está mal, deve cair (na Premier League), mas ainda me parece um jogador importante. É estranho não estar entre os 55 escolhidos. Flaco López tem muitas chances, porque já vem sendo convocado, faz gols no Palmeiras e mantém bom nível — analisou Levinsky.

Para ambos os jornalistas entrevistados, as chances de convocação do lateral-direito Agustín Giay, o outro jogador do Palmeiras na lista, são bem menores.

— Do Giay, muitos nem lembram, ele jogou pouco na Argentina. Flaco López está mais presente (no debate), porque apresentou grande nível no Lanús (entre 2021 e 2022). Não estou convencido de que estarão na lista final. Giay está fora do radar para a maioria dos argentinos. Flaco López é um jogador respeitado e nada mais, ninguém morre de emoções por ele aqui — disse Vargas.

Flaco López e Giay dão risada em jogo do Palmeiras; dupla está na pré-lista da Argentina (Foto: Ernesto Benavides / AFP)

Qual deve ser a Argentina titular na Copa do Mundo?

A seleção argentina mantém a base campeã em 2022, com poucas dúvidas no time titular. Molina e Montiel disputam vaga na lateral-direita, enquanto o veterano Otamendi briga com Lisandro Martínez na zaga. Do meio para frente, a titularidade de Messi aos 39 anos não é certeza absoluta. Caso esteja no onze inicial, pode formar dupla de ataque com Alvarez ou Lautaro, abrindo vaga para um quarto meio-campista, ou servir os dois atacantes, que ganhariam mais responsabilidade defensiva.

— Eu estou entre os que creem que a Argentina briga para estar entre as oito melhores, mas decaiu fisicamente. Scaloni está muito apegado aos seus futebolistas pelo que fizeram no Catar e vai recompensá-los, então não teremos surpresas. Hoje, não coloco Messi entre os três jogadores fundamentais da equipe, que são o goleiro Dibu Martínez, o zagueiro Cuti Romero e o meia Mac Allister — opinou Vargas.

Provável time titular para Walter Vargas: Dibu Martínez; Molina (Montiel), Cuti Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister; Messi, Julián Alvarez e Lautaro Martínez.

Provável time titular para Sergio Levinsky: Dibu Martínez; Molina (Montiel), Cuti Romero, Lisandro Martínez (Otamendi) e Tagliafico; De Paul (Paredes), Enzo Fernández, Mac Allister e Giuliano Simeone (Almada); Messi e Julián Alvarez (Lautaro Martínez).

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As promessas entre os veteranos

Apesar de a Argentina manter a estrutura de 2022, com a provável convocação de 17 jogadores que estiveram na última Copa do Mundo, jovens promessas também aparecem na lista. Duas delas têm vaga encaminhada para o Mundial deste ano: Nico Paz, de 21 anos, e Mastantuono, de 18. O primeiro faz grande temporada como protagonista do Como, sexto colocado do Campeonato Italiano. Já o segundo chegou a ser titular do Real Madrid com Xabi Alonso, mas perdeu espaço nos últimos meses.

— Há uma diferença abismal entre Nico Paz e Mastantuono, que não se adaptou ao Real Madrid e não me parece um jogador tão excepcional, talvez seja supervalorizado. Nico Paz é figura importante em uma liga difícil e cumpriu seu papel quando jogou pela seleção argentina. Mas eu não o colocaria no time titular, o seu lugar seria o do Mac Allister, que é fundamental. No entanto, está preparado para receber minutos na Copa do Mundo. Mastantuono está longe do seu mais alto nível, enquanto Paz está perto do seu "prime" e pode ser uma das revelações do Mundial — concluiu Vargas.

Nico Paz e Messi se cumprimentam no amistoso entre Argentina e Porto Rico (Foto: Chris Arjoon / AFP)

Pré-lista completa da Argentina:

Goleiros:

Emiliano Martínez - Aston Villa

Geronimo Rulli - Olympique de Marseille

Juan Musso - Atlético de Madrid

Walter Benítez - Crystal Palace

Facundo Cambeses - Racing

Santiago Beltrán - River Plate

Defensores:

Agustín Giay - Palmeiras Gonzalo Montiel - River Plate Nahuel Molina - Atlético de Madrid Nicolás Capaldo - Hamburgo SV Kevin Mac Allister - Union Saint-Gilloise Lucas Martínez Quarta - River Plate Marcos Senesi - Bournemouth Lisandro Martínez - Manchester United Nicolás Otamendi - Benfica Germán Pezzella - River Plate Leonardo Balerdi - Olympique de Marseille Cristian Romero - Tottenham Lautaro Di Lollo - Boca Juniors Zaid Romero - Getafe Facundo Medina - Olympique de Marseille Marcos Acuña - River Plate Nicolás Tagliafico - Olympique de Marseille Gabriel Rojas - Racing

Meio-campistas:

Máximo Perrone - Como Leandro Paredes - Boca Juniors Guido Rodríguez - Valencia Aníbal Moreno - River Plate Minton Delgado - Boca Juniors Alan Varela - Porto Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen Rodrigo De Paul - Inter Miami Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen Enzo Fernández - Chelsea Alexis Mac Allister - Liverpool Giovani Lo Celso - Real Betis Nicolás Domínguez - Nottingham Forest Emiliano Buendía - Aston Villa Valentín Barco - Strasbourg

Atacantes: