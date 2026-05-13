Convocáveis para a Copa do Mundo reforçam patamar do elenco do Flamengo

Que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul não é segredo para ninguém. Entretanto, nesta terça-feira (12), o tema voltou a ficar evidente após as seleções informarem à Fifa os nomes dos jogadores pré-convocados para a Copa do Mundo deste ano. Na Seleção Brasileira, por exemplo, o Rubro-Negro é o clube com mais jogadores na lista larga de 55 nomes. Porém, ao ampliar o cenário para outras seleções, a força do elenco flamenguista fica ainda mais evidente.

continua após a publicidade

➡️ Recuperação de Arrascaeta gera 'ótima expectativa' no Flamengo

Entre os nomes listados por Carlo Ancelotti, o Flamengo conta com sete jogadores. Desses, quatro brigam fortemente pelas vagas, sendo um já praticamente garantido: o zagueiro Danilo.

Além dele, Léo Pereira, Alex Sandro e Lucas Paquetá têm grandes chances de estar na lista final da Seleção Brasileira, que será divulgada no dia 18 de maio, em evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro (RJ).

continua após a publicidade

Outros três nomes também aparecem na pré-lista: Léo Ortiz, Pedro e Samuel Lino. Desses, o mais forte nas discussões populares sobre convocação é o do camisa 9, que voltou à grande fase e vem empilhando boas atuações com a camisa rubro-negra.

O atacante ainda não trabalhou diretamente com Ancelotti, já que, quando seria convocado, acabou ficando fora por conta de uma lesão. Ainda assim, não é segredo que o artilheiro do Flamengo é muito bem avaliado pelo treinador.

continua após a publicidade

Entre os torcedores rubro-negros, o desejo de ver Pedro na Copa do Mundo é evidente. Vale lembrar que o atacante esteve no Mundial de 2022. É verdade que, para muitos, o centroavante ainda está atrás na disputa por uma vaga, mas o desempenho recente mostra que ele voltou ao seu melhor nível. Ainda em maio, o camisa 9 já superou sua marca de gols de 2025. Na temporada passada, balançou as redes 15 vezes. Agora, em pouco mais de quatro meses, já soma 16 gols.

➡️ STJD denuncia Flamengo por desordens em clássico; clube corre risco de perder mando

Já Samuel Lino e Léo Ortiz aparecem um pouco mais distantes dessa possibilidade. O zagueiro, inclusive, vem recuperando a boa fase e foi muito bem contra o Grêmio, tanto defensivamente quanto ofensivamente, contribuindo diretamente para o gol rubro-negro.

Lino também teve boa atuação na partida, mas vive um momento de altos e baixos, sem conseguir manter uma sequência regular de desempenho.

Números dos jogadores do Flamengo pela Seleção Brasileira neste ciclo de Copa do Mundo (Arte: Lance!)

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Jogadores do Flamengo em outras seleções da América do Sul

Ao todo, cinco jogadores do Flamengo aparecem nas pré-listas de seleções estrangeiras para a Copa do Mundo. Três deles estão na relação de Marcelo Bielsa para o Uruguai: Arrascaeta, Varela e De la Cruz.

Teoricamente, os três teriam vaga garantida na Copa pelas convocações da Celeste no ciclo. Entretanto, a lesão sofrida por Arrascaeta ligou um sinal de alerta. A fratura na clavícula direita fez com que o camisa 10 passasse por cirurgia e fique fora por tempo indeterminado.

Internamente, o Flamengo e o estafe do jogador trabalham para que ele retorne o quanto antes, mas sem antecipar etapas da recuperação. A tendência é que Arrascaeta esteja 100% recuperado para a Copa do Mundo.

Varela e De la Cruz aparecem como nomes praticamente certos. O lateral-direito, especialmente após a Libertadores de 2025, se consolidou como um dos pilares da equipe rubro-negra, acumulando grandes atuações. Já o meio-campista atingiu seu melhor nível físico e também vem sendo um dos destaques do time.

📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Completam a lista de jogadores do Flamengo nas pré-listas de seleções Jorge Carrascal e Gonzalo Plata. O meia é um nome muito bem avaliado na Colômbia e vem sendo o substituto imediato de Arrascaeta no Flamengo, inclusive marcando gol na última vitória rubro-negra. Ele é considerado uma das peças mais importantes do elenco e tem grandes chances de disputar a Copa.

O mesmo acontece com Plata. Se no Flamengo ele alterna boas atuações com partidas abaixo do esperado, na seleção do Equador o atacante possui prestígio e também aparece com boas chances de estar no Mundial.

Números dos estrangeiros do Flamengo com chances de disputar a Copa do Mundo de 2026 (Arte: Lance!)

➡️ Aposte nos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.