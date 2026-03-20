Futebol Internacional

Sem Cristiano Ronaldo, Portugal divulga convocados para amistosos

Astro português ficou fora por conta de uma lesão

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/03/2026
14:44
Roberto Martínez - Portugal
imagem cameraRoberto Martínez aplaude ação no confronto entre Portugal e Espanha (Foto: Odd Andersen/AFP)
O técnico Roberto Martínez anunciou nesta sexta-feira (20) a convocação da Seleção Portuguesa de Futebol. A lista foi divulgada visando a Data Fifa de março, quando os Lusos disputarão dois amistosos contra México e Estados Unidos. A principal ausência na relação é o atacante Cristiano Ronaldo, que foi vetado pelo departamento médico devido a uma lesão muscular na coxa direita, sofrida no final de fevereiro.

Sem o capitão e maior artilheiro da história da seleção lusitana, a equipe enfrentará o México, no dia 28 de março, no Estádio Azteca, e os Estados Unidos, no dia 31, em Atlanta. A ausência do craque abre espaço para testes no setor ofensivo e consolida a presença de nomes como Bruno Fernandes, Rafael Leão e João Félix na liderança técnica do grupo durante os últimos compromissos antes da convocação definitiva para o Mundial.

Gravidade da lesão

O problema físico de Cristiano Ronaldo ocorreu no dia 28 de fevereiro, durante a partida entre Al-Nassr e Al-Fayha, válida pelo Campeonato Saudita. Desde então, o atleta está afastado dos gramados e não foi relacionado para os compromissos recentes de seu clube, incluindo a goleada por 5 a 0 sobre o Al Khaleej.

O técnico do Al-Nassr, Jorge Jesus, já havia alertado sobre a condição do atacante em entrevista concedida no início do mês, indicando que o tempo de recuperação seria superior ao previsto inicialmente.

– No último jogo ele saiu com queixas musculares. Após fazer exames ficou claro que a lesão era mais grave do que era esperado, requer descanso e recuperação – afirmou o treinador.

Apesar de a lesão não ser tratada como um risco de corte definitivo para a Copa do Mundo, a comissão técnica portuguesa optou por preservar o atleta para evitar o agravamento do quadro clínico às vésperas da competição oficial. Além da busca pelo título mundial inédito com a seleção, Cristiano Ronaldo vive a expectativa de alcançar o milésimo gol oficial na carreira. Atualmente, o atacante contabiliza 965 tentos anotados.

Cristiano Ronaldo usa tecnologia desenvolvida no Brasil para tratar lesão (Foto: Instragram/@cristiano)

Lista completa de convocados por Roberto Martínez para defender Portugal na Data Fifa:

Goleiros

  1. Diogo Costa (Porto)
  2. José Sá (Wolverhampton)
  3. Rui Silva (Sporting)

Defensores:

  • Matheus Nunes (Manchester City)
  • Diogo Dalot (Manchester United)
  • João Cancelo (Barcelona)
  • Nuno Mendes (PSG)
  • Gonçalo Inácio (Sporting)
  • Renato Veiga (Villarreal)
  • António Silva (Benfica)
  • Tomás Araújo (Benfica)

Meio-campistas:

  • Rúben Neves (Al Hilal)
  • Samú Costa (Mallorca)
  • Mateus Fernandes (West Ham)
  • João Neves (PSG)
  • Vitinha (PSG)
  • Bruno Fernandes (Manchester United)
  • Rodrigo Mora (Porto)

Atacantes:

  • Ricardo Horta (Braga)
  • Pedro Gonçalves (Sporting)
  • João Félix (Al-Nassr)
  • Francisco Trincão (Sporting)
  • Francisco Conceição (Juventus)
  • Rafael Leão (Milan)
  • Pedro Neto (Chelsea)
  • Gonçalo Guedes (Real Sociedad)
  • Gonçalo Ramos (PSG)
Jogadores de Portugal comemoram gol marcado sobre a Hungria, nas Eliminatórias
Jogadores de Portugal comemoram gol marcado sobre a Hungria, nas Eliminatórias (Foto: Attila Kisbenedek/AFP)

