Sem Cristiano Ronaldo, Portugal divulga convocados para amistosos
Astro português ficou fora por conta de uma lesão
O técnico Roberto Martínez anunciou nesta sexta-feira (20) a convocação da Seleção Portuguesa de Futebol. A lista foi divulgada visando a Data Fifa de março, quando os Lusos disputarão dois amistosos contra México e Estados Unidos. A principal ausência na relação é o atacante Cristiano Ronaldo, que foi vetado pelo departamento médico devido a uma lesão muscular na coxa direita, sofrida no final de fevereiro.
Sem o capitão e maior artilheiro da história da seleção lusitana, a equipe enfrentará o México, no dia 28 de março, no Estádio Azteca, e os Estados Unidos, no dia 31, em Atlanta. A ausência do craque abre espaço para testes no setor ofensivo e consolida a presença de nomes como Bruno Fernandes, Rafael Leão e João Félix na liderança técnica do grupo durante os últimos compromissos antes da convocação definitiva para o Mundial.
Gravidade da lesão
O problema físico de Cristiano Ronaldo ocorreu no dia 28 de fevereiro, durante a partida entre Al-Nassr e Al-Fayha, válida pelo Campeonato Saudita. Desde então, o atleta está afastado dos gramados e não foi relacionado para os compromissos recentes de seu clube, incluindo a goleada por 5 a 0 sobre o Al Khaleej.
O técnico do Al-Nassr, Jorge Jesus, já havia alertado sobre a condição do atacante em entrevista concedida no início do mês, indicando que o tempo de recuperação seria superior ao previsto inicialmente.
– No último jogo ele saiu com queixas musculares. Após fazer exames ficou claro que a lesão era mais grave do que era esperado, requer descanso e recuperação – afirmou o treinador.
Apesar de a lesão não ser tratada como um risco de corte definitivo para a Copa do Mundo, a comissão técnica portuguesa optou por preservar o atleta para evitar o agravamento do quadro clínico às vésperas da competição oficial. Além da busca pelo título mundial inédito com a seleção, Cristiano Ronaldo vive a expectativa de alcançar o milésimo gol oficial na carreira. Atualmente, o atacante contabiliza 965 tentos anotados.
Lista completa de convocados por Roberto Martínez para defender Portugal na Data Fifa:
Goleiros
- Diogo Costa (Porto)
- José Sá (Wolverhampton)
- Rui Silva (Sporting)
Defensores:
- Matheus Nunes (Manchester City)
- Diogo Dalot (Manchester United)
- João Cancelo (Barcelona)
- Nuno Mendes (PSG)
- Gonçalo Inácio (Sporting)
- Renato Veiga (Villarreal)
- António Silva (Benfica)
- Tomás Araújo (Benfica)
Meio-campistas:
- Rúben Neves (Al Hilal)
- Samú Costa (Mallorca)
- Mateus Fernandes (West Ham)
- João Neves (PSG)
- Vitinha (PSG)
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Rodrigo Mora (Porto)
Atacantes:
- Ricardo Horta (Braga)
- Pedro Gonçalves (Sporting)
- João Félix (Al-Nassr)
- Francisco Trincão (Sporting)
- Francisco Conceição (Juventus)
- Rafael Leão (Milan)
- Pedro Neto (Chelsea)
- Gonçalo Guedes (Real Sociedad)
- Gonçalo Ramos (PSG)
