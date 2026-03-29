Sem Neymar e Petkovic: Brasil x Croácia terá ausência dos protagonistas do último duelo

Após 1208 dias, Brasil e Croácia voltam a se enfrentar. Nesta terça-feira (31), as seleções disputam um amistoso que remete ao duelo das quartas de final da Copa do Mundo de 2022, mas com uma diferença marcante: as ausências de Neymar e Petkovic, protagonistas daquele confronto.

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No Catar, foram justamente eles que decidiram a partida que acabaria com a eliminação brasileira. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, Neymar abriu o placar já na prorrogação, mas Petkovic igualou pouco depois, levando a decisão para os pênaltis.

Desta vez, porém, o cenário é outro, e a aguardada revanche não deve repetir os mesmos personagens. Neymar não é convocado pela Seleção Brasileira desde outubro de 2023, enquanto Petkovic, atualmente atuando na Turquia, também está fora das listas de sua seleção há anos, com a última convocação no fim de 2024.

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Quase três anos depois, e às vésperas de mais uma Copa do Mundo, o Brasil chega bastante modificado em relação àquele time.

Veja as principais diferenças entre Brasil e Croácia desde então

Naquele confronto, sob comando de Tite, o Brasil foi a campo com Alisson; Éder Militão (Alex Sandro), Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá (Fred) e Neymar; Raphinha (Antony), Richarlison (Pedro) e Vinícius Júnior (Rodrygo).

A Croácia tinha Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa (Budimir); Brozovic (Orsic), Modric e Kovacic (Majer); Pasalic (Vlasic), Kramaric (Petkovic) e Perisic.

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Seleções voltam a se encontrar depois de mais de mil dias, agora com formações diferentes (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Para 2026, os desenhos e ares são outros. É esperado que algumas mudanças aconteçam neste intervalo de tempo, mas agora a dinâmica é diferente. Se antes, pelo lado do Brasil, Neymar sempre era certeza no ataque, hoje o setor ofensivo trabalha de outra forma.

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No último amistoso, o time atuou com Ederson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Martinelli, Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha. Considerando o cenário atual, a tendência é de ajustes: Marquinhos deve retomar a vaga na zaga, Raphinha está fora e Vinícius Júnior ainda é dúvida, o que pode alterar bastante a dinâmica em relação a 2022, quando o trio era mais consolidado nas escalações.

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Do lado croata, a base também mudou, mas mantém traços do time competitivo que eliminou o Brasil. Na época, o meio-campo com Luka Modrić, Brozovic e Kovacic era o grande diferencial. Na formação mais recente, tendo em vista o último amistoso contra a Colômbia, a Croácia aparece renovada, com nomes como Vušković, Pongračić e Sučić ganhando espaço, embora ainda conte com remanescentes experientes como Perišić e o próprio Modrić, que segue sendo uma referência técnica e de liderança dentro do elenco. Livakovic, goleiro que chamou atenção na disputa dos pênaltis em 2022, também assegura seu lugar.

Croácia eliminou o Brasil nos pênaltis na Copa de 2022 (Foto: Adrian DENNIS AFP)

O novo duelo entre Brasil e Croácia está marcado para esta terça-feira, às 21h (de Brasília), em Orlando, nos Estados Unidos. Agora, com outros cenários, mas ainda com aquele "gostinho" de revanche.

Veja as comparações entre as seleções

Brasil x Croácia 2022

Escalação Brasil: Alisson; Éder Militão (Alex Sandro), Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá (Fred) e Neymar; Raphinha (Antony), Richarlison (Pedro) e Vinícius Júnior (Rodrygo), sob comando de Tite

Escalação Croácia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa (Budimir); Brozovic (Orsic), Modric, Kovacic (Majer); Pasalic (Vlasic), Kramaric (Petkovic), Perisic.

Brasil x Croácia 2026

Escalação do Brasil último amistoso: Ederson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Martinelli, Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha

Escalação da Croácia último amistoso: Dominik Livaković, Martin Erlić (Kristijan Jakić), Petar Sučić (Martin Baturina), Luka Vušković, Marin Pongračić, Igor Matanović (Petar Musa), Mario Pašalić (Luka Modrić), Nikola Vlašić (Luka Sučić), Nikola Moro (Toni Fruk), Ivan Perišić