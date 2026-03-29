Felipe Melo relembra Seleção de 2010 e reafirma opinião sobre Neymar

O ex-jogador Felipe Melo foi sincero ao comentar sobre o atual momento da Seleção, e sobre as chances de Neymar ser convocado para a lista final da Copa do Mundo. Durante o evento Rio Fut Summit, no Rio de Janeiro, o comentarista conversou com o Lance! sobre equipe do Mundial de 2010.

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Ao ser questionado sobre as chances do Brasil ser o campeão em 2026, Felipe fez analogia sobre as mesmas avaliações dos torcedores com o elenco da Seleção em 2010, e que apesar das desconfianças gerais, o elenco foi campeão de todas as competições, menos a Copa do Mundo.

- Bom, desconfiança de 2010 pra quem não entendia de futebol, né? Porque a seleção de 2010 foi uma seleção que ganhou tudo, né? Menos a Copa do Mundo, mas ganhou a Copa América, ganhou a Copa das Confederações, quebrou um tabu depois de muitos anos, ganhou da Argentina lá em Rosário Central, ganhou o Uruguai depois de muitos anos, no Centenário. Enfim, classificou em primeiro nas eliminatórias - disse.

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Ao tratar do assunto, o ex-jogador deixou claro que se tratando de Seleção Brasileira, está sempre otimista com o que vier, se tratando dos grandes jogadores e principalmente do staff.

Felipe Melo durante transmissão nos canais Sportv (Foto: Reprodução)

Além disso, falou sobre a ausência de Neymar na lista de convocados para os amistosos contra a França e a Croácia, destacando que já teria dado sua opinião sobre e que discorda de Carlo Ancelotti.

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- Já falei, falei com ele, falei nos programas 'lá', falei no Seleção sportv, já falei pra todo mundo, todo mundo já sabe qual é a minha opinião. Eu levo o Neymar. Se eu fosse o treinador, eu levaria o Neymar, agora, eu não sou treinador, eu tampouco sou o Neymar, então eu torço pra que tudo dê certo, cara. Importante é a Seleção Brasileira - encerrou.

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