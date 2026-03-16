Ancelotti comenta possibilidade de convocar Neymar para a Copa: 'Tem que seguir trabalhando'

A Seleção Brasileira anunciou nesta segunda-feira (16) os convocados para os dois últimos amistosos antes da Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho, no México. A lista foi a última divulgada antes da convocação final para o Mundial.

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Mais uma vez, o meia-atacante Neymar ficou fora da lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti. No entanto, o treinador italiano afirmou que, mesmo sem ter sido chamado em nenhuma convocação até agora, o jogador ainda pode aparecer na lista final para a Copa do Mundo, que será divulgada no dia 19 de maio.

— Neymar pode estar na Copa do Mundo. Se ele pode chegar 100% na Copa do Mundo, ele pode estar. Por que não o chamei nessa convocação? Porque não está 100% e preciso de jogadores 100%. Mas como disse, outro discurso é o da lista final. Então, Neymar tem que seguir trabalhando, jogando, demonstrar suas qualidades e uma boa condição física.

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— É uma avaliação física, não técnica. Neymar com bola está muito bem, tem que melhorar fisicamente. Porque para a comissão e para mim não está 100% de suas possibilidades. Ele tem que trabalhar para estar 100%. Essa é a minha opinião e...

Ausência de Neymar contra o Mirassol

Na última terça-feira (10), o treinador da Seleção esteve em Mirassol para acompanhar a partida entre o time do interior de São Paulo e o Santos. O duelo terminou empatado em 2 a 2 e foi válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois que a CBF anunciou que realizaria uma série de observações no campeonato, incluindo essa partida, o Santos divulgou uma nota confirmando a ausência do camisa 10. O jogador foi poupado do confronto e realizou um trabalho de controle de carga.

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Ancelotti comentou sobre o assunto em entrevista coletiva e preferiu não se alongar sobre o tema.

— Estava programado para ir a Mirassol para ver o jogo Mirassol x Santos, também para respeitar os jogadores do Mirassol e do Santos, a cidade de Mirassol, que é muito bonita, nos receberam muito bem. Neymar não jogou, temos que respeitar isso. Não tenho nada a dizer sobre isso. Gosto de ir aos estádios, quando posso, de maneira presencial - disse o treinador.

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Neymar estreou nesta temporada após ficar fora das primeiras 10 partidas, período em que se recuperava de uma artroscopia no joelho esquerdo para tratar uma lesão no menisco medial. O procedimento foi realizado no dia 22 de dezembro de 2025, em Belo Horizonte, pelo médico Rodrigo Lasmar.

Depois do retorno, o camisa 10 embalou três partidas consecutivas: contra Velo Clube, Grêmio Novorizontino e Vasco. Diante do Cruz-Maltino, marcou dois gols e entrou para o top 10 de maiores artilheiros da história do Santos.

O jogador recebeu uma homenagem pelo feito no último domingo (15), quando o Santos empatou por 1 a 1 com o Corinthians, na Vila Belmiro. No clássico, Neymar teve uma atuação discreta e acabou desabafando nas redes sociais sobre o desempenho abaixo do esperado.

Neymar em 2026:

4 jogos (3 titular) 2 gols 2 assistências 79 minutos para participar de gol 10 finalizações (5 no gol) 5.0 finalizações para marcar 12 passes decisivos 33% de conversão em grandes chances 2 grandes chances criadas 1.8 dribles certos por jogo 46% de eficiência nos duelos 14 faltas sofridas Nota Sofascore 7.48

Neymar não veste a camisa da Seleção desde 17 de outubro de 2023, quando o Brasil perdeu para o Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. Na ocasião, sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante a partida e ficou um ano afastado dos gramados após passar por cirurgia.

Neymar chegou a figurar na lista do então técnico da Seleção, Dorival Júnior, em fevereiro do ano passado, para os jogos contra Colômbia e Argentina, também pelas Eliminatórias. No entanto, ao sofrer a primeira das quatro lesões pelo Santos na temporada, acabou sendo desconvocado. Dias depois, após a derrota diante da Argentina, em Buenos Aires, Dorival Júnior foi demitido pela CBF.

Neymar acumula 34 partidas desde o retorno ao Santos. (Foto: FLÁVIO HOPP/Gazeta Press)

Calendário da Seleção Brasileira:

A Seleção Brasileira enfrenta a França e a Croácia nesta Data Fifa, em amistosos que serão disputados nos Estados Unidos.

No dia 26, a Amarelinha encara a França no Gillette Stadium, em Boston, às 17h (de Brasília). Já no dia 31, o adversário será a Croácia, no Camping World Stadium, em Orlando, às 21h (de Brasília).

Franceses e croatas estão no Top 10 do Fifa no ranking mundial masculino: a França ocupa a terceira colocação, enquanto a Croácia aparece na décima posição.

Primeiros jogos do Brasil na Copa:

1ª Rodada - Brasil x Marrocos - 13 de junho - 19h - MetLife Stadium em Nova York/Nova Jersey

2ª Rodada - Brasil x Haiti - 19 de junho - 22h - Lincoln Financial Field, na Filadélfia

3ª Rodada - Brasil x Escócia - 24 de junho - 19h - Hard Rock Stadium, em Miami

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