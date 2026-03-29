Brasil x Croácia em Copas; relembre confrontos entre os dois
Duelo em Mundiais reúne vitórias brasileiras e eliminação nos pênaltis.
Brasil x Croácia é um confronto recente em Copas do Mundo, mas que ganhou peso nas últimas edições. As seleções se enfrentaram três vezes no torneio, com duas vitórias brasileiras e um empate — este último decidido nos pênaltis.
No retrospecto oficial em Mundiais, o Brasil soma 2 vitórias (67%) e 1 empate (33%). A Croácia ainda não venceu a Seleção no tempo regulamentar em Copa.
Ao todo, o Brasil marcou 5 gols e sofreu 2 diante dos croatas em Copas, mantendo média superior a 1,6 gol por partida no confronto.
2006: estreia com vitória brasileira
O primeiro duelo ocorreu na fase de grupos da Copa do Mundo 2006.
O Brasil venceu por 1 a 0, com gol de Kaká. A partida foi equilibrada, mas a Seleção garantiu os três pontos na estreia.
Foi também o confronto com menor número de gols entre as equipes em Mundiais.
2014: abertura da Copa no Brasil
O segundo encontro aconteceu na abertura da Copa do Mundo 2014.
O Brasil venceu por 3 a 1. Neymar marcou dois gols e Oscar fechou o placar. Foi a maior vitória brasileira sobre a Croácia em Copas.
Com esse resultado, a Seleção passou a ter duas vitórias consecutivas no confronto em Mundiais.
2022: empate e eliminação nos pênaltis
O capítulo mais recente ocorreu nas quartas de final da Copa do Mundo 2022.
Após empate por 1 a 1 na prorrogação, a Croácia venceu por 4 a 2 nos pênaltis e eliminou o Brasil. Para efeito estatístico, o confronto é considerado empate.
Apesar da eliminação, o retrospecto oficial segue apontando invencibilidade brasileira no tempo normal contra os croatas em Copas.
Números gerais de Brasil x Croácia em Copas
- 3 jogos disputados
- 2 vitórias do Brasil
- 1 empate
- 0 vitórias da Croácia no tempo regulamentar
- 5 gols do Brasil
- 2 gols da Croácia
O Brasil marcou em todos os três confrontos e nunca foi derrotado nos 90 minutos.
Mesmo com histórico favorável à Seleção, o duelo ganhou contornos dramáticos após a disputa por pênaltis em 2022, consolidando Brasil x Croácia como um confronto relevante na história recente das Copas do Mundo.
- Matéria
- Mais Notícias