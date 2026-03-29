Brasil x Croácia em Copas; relembre confrontos entre os dois

Duelo em Mundiais reúne vitórias brasileiras e eliminação nos pênaltis.

São Paulo (SP)
Dia 29/03/2026
06:59
Croácia x Brasil - Neymar e Daniel Alves
Brasil e Croácia já se enfrentaram três vezes em Copas do Mundo, sempre em campo neutro. (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)
Brasil e Croácia se enfrentaram 3 vezes na Copa do Mundo, com 2 vitórias do Brasil e 1 empate.
O Brasil marcou 5 gols e sofreu 2, mantendo média de 1,6 gols por partida.
O confronto mais recente foi em 2022, onde a Croácia eliminou o Brasil nos pênaltis após empate de 1 a 1.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Brasil x Croácia é um confronto recente em Copas do Mundo, mas que ganhou peso nas últimas edições. As seleções se enfrentaram três vezes no torneio, com duas vitórias brasileiras e um empate — este último decidido nos pênaltis.

No retrospecto oficial em Mundiais, o Brasil soma 2 vitórias (67%) e 1 empate (33%). A Croácia ainda não venceu a Seleção no tempo regulamentar em Copa.

Ao todo, o Brasil marcou 5 gols e sofreu 2 diante dos croatas em Copas, mantendo média superior a 1,6 gol por partida no confronto.

2006: estreia com vitória brasileira

O primeiro duelo ocorreu na fase de grupos da Copa do Mundo 2006.

O Brasil venceu por 1 a 0, com gol de Kaká. A partida foi equilibrada, mas a Seleção garantiu os três pontos na estreia.

Foi também o confronto com menor número de gols entre as equipes em Mundiais.

2014: abertura da Copa no Brasil

O segundo encontro aconteceu na abertura da Copa do Mundo 2014.

O Brasil venceu por 3 a 1. Neymar marcou dois gols e Oscar fechou o placar. Foi a maior vitória brasileira sobre a Croácia em Copas.

Com esse resultado, a Seleção passou a ter duas vitórias consecutivas no confronto em Mundiais.

2022: empate e eliminação nos pênaltis

O capítulo mais recente ocorreu nas quartas de final da Copa do Mundo 2022.

Após empate por 1 a 1 na prorrogação, a Croácia venceu por 4 a 2 nos pênaltis e eliminou o Brasil. Para efeito estatístico, o confronto é considerado empate.

Apesar da eliminação, o retrospecto oficial segue apontando invencibilidade brasileira no tempo normal contra os croatas em Copas.

Números gerais de Brasil x Croácia em Copas

  1. 3 jogos disputados
  2. 2 vitórias do Brasil
  3. 1 empate
  4. 0 vitórias da Croácia no tempo regulamentar
  5. 5 gols do Brasil
  6. 2 gols da Croácia

O Brasil marcou em todos os três confrontos e nunca foi derrotado nos 90 minutos.

Mesmo com histórico favorável à Seleção, o duelo ganhou contornos dramáticos após a disputa por pênaltis em 2022, consolidando Brasil x Croácia como um confronto relevante na história recente das Copas do Mundo.

