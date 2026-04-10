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Seleção de astros fora da Copa tem jogador do Flamengo à frente; onde chegaria? Vote!

Atletas de seleções que não se classificaram ou lesionados serão ausências de peso

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Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/04/2026
10:54
Atualizado há 1 minutos
Khvicha Kvaratskhelia celebra golaço contra o Liverpool em jogo de ida da Champions League (Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP)
imagem cameraKhvicha Kvaratskhelia celebra golaço contra o Liverpool em jogo de ida da Champions League (Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP)
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Autor de golaço contra o Liverpool e destaque do PSG na atual edição da Champions League, o georgiano Khvicha Kvaratskhelia provavelmente é a grande ausência da Copa do Mundo deste ano, já que sua seleção não conseguiu vaga. Pensando nisso, o Lance! montou uma convocação com 26 jogadores que são desfalques de peso no Mundial. E aí, quem fará mais falta? Vote até onde esses craques fora do Mundial chegariam na edição deste ano.

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Time titular 1️⃣1️⃣

Goleiro: Gianluigi Donnarumma (Manchester City / Itália)
Lateral-direito: Riccardo Calafiori (Arsenal / Itália)
Zagueiro: Alessandro Bastoni (Inter de Milão / Itália)
Zagueiro: Andreas Christensen (Barcelona / Dinamarca)
Lateral-esquerdo: Milos Kerkez (Liverpool / Hungria)
Volante: Nicolò Barella (Inter de Milão / Itália)
Meia: Dominik Szoboszlai (Liverpool / Hungria)
Meia: Rodrygo (Real Madrid / Brasil)
Atacante: Khvicha Kvaratskhelia (PSG / Geórgia)
Atacante: Bryan Mbeumo (Manchester United / Camarões)
Atacante: Robert Lewandowski (Barcelona / Polônia)

Você vota: essa seleção daria trabalho na Copa do Mundo de 2026? 🗳️

Banco de reservas ⚽

Goleiros: Giorgi Mamardashvili (Liverpool / Geórgia) e Jan Oblak (Atlético de Madrid / Eslovênia)

Zagueiros: David Hancko (Atlético de Madrid / Eslováquia), Gianluca Mancini (Roma / Itália), Ilya Zabarnyi (PSG / Ucrânia) e Juan Foyth (Villarreal / Argentina)

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Laterais: Matty Cash (Aston Villa / Polônia) e Oleksandr Zinchenko (Ajax / Ucrânia) e Vanderson (Mônaco / Brasil)

Meias: Christian Eriksen (Wolfsburg / Dinamarca), Erick Pulgar (Flamengo / Chile), Jack Grealish (Everton / Inglaterra) e Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal / Sérvia)

Atacantes: Ademola Lookman (Atlético de Madrid / Nigéria), Alexis Sánchez (Sevilla / Chile), Benjamin Šeško (Manchester United / Eslovênia), Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique de Marseille / Gabão), Rasmus Højlund (Napoli / Dinamarca), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund / Guiné), Takumi Minamino (Mônaco / Japão) e Victor Osimhen (Galatasaray / Nigéria)

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Gianluigi Donnarumma lamenta derrota da Itália na repescagem para a Copa do Mundo (Foto: Elvis Barukcic/AFP)
Gianluigi Donnarumma lamenta derrota da Itália na repescagem para a Copa do Mundo (Foto: Elvis Barukcic/AFP)

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