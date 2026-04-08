menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

Copa do Mundo

Antonio Conte 'se candidata' a treinar a Itália no próximo ciclo de Copa do Mundo

Treinador já passou pela seleção e tem contrato com o Napoli até 2027

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/04/2026
10:13
Antonio Conte, treinador do Napoli, reage a lance de jogo contra o Milan (Foto: Carlo Hermann / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O técnico Antonio Conte, que treinou a seleção italiana entre 2014 e 2016, "se candidatou" a retornar à Azzurra no ciclo para a próxima Copa do Mundo. Atualmente no Napoli, com o qual tem contrato até junho de 2027, o treinador experiente vê com naturalidade uma possível volta à equipe nacional, que fracassou em se classificar para o Mundial pela terceira vez consecutiva.

continua após a publicidade

Relacionadas

— É normal que o meu nome apareça na lista de candidatos para a Nazionale (seleção italiana). Se eu fosse presidente da federação, teria o meu nome em consideração. Já estive no banco da Nazionale, conheço o seu funcionamento — acrescentou.

Apesar do vínculo em vigor com o time napolitano, que levou ao título nacional na temporada passada, Conte não deve ter a saída dificultada. Aurelio De Laurentiis, proprietário do clube, declarou na terça-feira (7) ao site especializado "Calcionapoli24" que liberaria o treinador para assumir a seleção.

continua após a publicidade

Gennaro Gattuso deixou o comando da Itália após a derrota para Bósnia na repescagem para a Copa do Mundo. Em busca de reverter a crise do futebol nacional, a federação deve apostar em um técnico mais experiente e também considera Massimiliano Allegri, atualmente no comando do Milan.

Massimiliano Allegri e Antonio Conte, respectivos técnicos de Milan e Napoli, se abraçam durante enfrentamento entre as equipes (Foto: Carlo Hermann / AFP)
continua após a publicidade

Conte é o nome certo para levar a Itália à Copa do Mundo de 2030?

Conhecido pelo temperamento explosivo, Conte tem uma carreira vitoriosa, com resultados que falam por si. Além de pentacampeão italiano por três clubes diferentes — Napoli (1) , Inter (1) e Juventus (3) —, foi campeão inglês com o Chelsea. Em 2016, o técnico optou por sair da seleção após eliminação nas quartas de final da Eurocopa contra a Alemanha. Deixou o cargo com 14 vitórias, seis empates e cinco derrotas. Seu sucessor, Gian Piero Ventura, não conseguiu levar os italianos para o Mundial de 2018, fracasso repetido pelos comandantes dos ciclos de 2022 e 2026.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias