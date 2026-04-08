PSG domina Liverpool, vence e dá grande passo rumo à semifinal da Champions
Franceses venceram por 2 a 0 e tiveram 74% de posse de bola
Em jogo dominante, o PSG venceu o Liverpool por 2 a 0, em jogo válido pelas ida das quartas de final da Champions League. O jogo aconteceu nesta quarta-feira (8), no Parc des Princes, em Paris. O primeiro gol foi marcado por Doué, enquanto na segunda etapa, Kvaratskhelia marcou o segundo em um golaço.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com o resultado, o PSG poderá perder por até um gol de diferença no confronto de volta, em Anfield, na próxima terça-feira (14), para avançar na competição. Ao Liverpool, resta a força de sua torcida e a necessidade de vencer por três gols de margem para reverter o cenário no tempo normal.
Como foi o jogo entre PSG e Liverpool?
O início da partida foi de domínio absoluto do PSG. A equipe francesa controlou as ações nos primeiros minutos, chegou a ter cerca de 70% de posse de bola e empurrou o Liverpool para o campo de defesa, com circulação rápida e presença constante no setor ofensivo. A pressão se traduziu em gol aos 18 minutos. Doué finalizou de média distância, a bola desviou em Gravenberch e encobriu Mamadarshvilli, abrindo o placar para os donos da casa.
Após sofrer o gol, o Liverpool conseguiu reagir por alguns momentos. A equipe inglesa avançou suas linhas, passou a ocupar mais o campo ofensivo e tentou explorar bolas levantadas na área. Nesse cenário, o goleiro Safonov foi exigido, aparecendo bem em duas intervenções ao interceptar cruzamentos perigosos.
Apesar da melhora momentânea dos visitantes, o PSG rapidamente retomou o controle. A equipe voltou a pressionar e criou boas oportunidades para ampliar ainda no primeiro tempo. Em uma delas, Kvaratskhelia arriscou de fora da área, a bola desviou em Mac Allister e tinha endereço certo, mas Mamadarshvilli fez grande defesa. Pouco depois, João Neves lançou Nuno Mendes nas costas da defesa; o lateral avançou e encontrou Doué, que, cara a cara com o goleiro, desperdiçou uma chance clara.
O Liverpool respondeu em uma das poucas chegadas organizadas. Frimpong tabelou com Wirtz e saiu em boa condição, mas optou pela finalização e mandou para fora, sem levar grande perigo.
Antes do intervalo, o PSG ainda teve outra oportunidade nítida. Em jogada iniciada por Kvaratskhelia, a bola passou por Doué e sobrou para Dembélé, livre dentro da área. O atacante finalizou mal e acabou facilitando a defesa de Mamadarshvilli.
Na volta para o segundo tempo, o panorama se manteve. O PSG seguiu intenso, construindo jogadas rápidas e chegando com perigo. Logo no início, após erro de Mac Allister, Kvaratskhelia acionou Nuno Mendes, que cruzou rasteiro para Dembélé. Livre na marca do pênalti, o atacante finalizou muito embaixo e isolou a bola, desperdiçando mais uma grande chance.
Com o passar dos minutos, o domínio francês se intensificou ainda mais. O PSG monopolizava a posse de bola, trocava passes com facilidade e fazia o Liverpool correr atrás, sem conseguir se impor. A equipe inglesa se mantinha viva no jogo, mas praticamente restrita à defesa.
O segundo gol saiu na metade da etapa final, coroando a superioridade parisiense. Após troca de passes no meio-campo, Kvaratskhelia tabelou com João Neves e avançou pelo corredor. O georgiano decidiu a jogada individualmente: driblou marcadores, deixou Gravenberch no chão, passou por Mamadarshvilli e, com o gol livre, finalizou para marcar um golaço.
Mesmo com a vantagem ampliada, o PSG seguiu criando. Em contra-ataque, Dembélé acertou a trave após boa construção coletiva. Pouco depois, Nuno Mendes teve mais uma oportunidade clara ao receber passe de Kang-in Lee dentro da área, mas se atrapalhou no domínio e desperdiçou.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade
