Jogo de abertura ocorrerá no Estádio Azteca, e a final será no MetLife Stadium em Nova Jersey, marcada para 19 de julho.

Copa do Mundo de 2026 será realizada em três países: Estados Unidos, Canadá e México, ao longo de 39 dias.

A Copa do Mundo de 2026 promete ser o evento de maior escala já operado na história do esporte global. Rompendo os padrões de infraestrutura conhecidos pelo público, o torneio será abrigado simultaneamente por três nações soberanas: Estados Unidos, Canadá e México. O megaevento, que se estenderá por impressionantes 39 dias entre junho e julho, exigiu da Fifa uma adaptação logística sem precedentes para garantir a mobilidade de milhares de jornalistas, comitivas e torcedores que cruzarão o continente norte-americano para acompanhar os jogos. O Lance! apresenta as cidades-sedes da Copa do Mundo 2026.​

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A comissão organizadora escolheu a dedo um total de 16 cidades-sede para dividir o gigantesco calendário de competições. Essa divisão reflete o peso econômico e infraestrutural das três federações. A organização elegeu onze praças nos Estados Unidos, que sediarão a imensa maioria dos jogos. O México, país que respira futebol, receberá partidas em três grandes capitais estaduais, enquanto o Canadá completará a trinca anfitriã cedendo as estruturas de duas das suas maiores e mais modernas metrópoles costeiras.

Essa expansão continental atende a uma necessidade puramente matemática. Pela primeira vez na história, o torneio máximo da Fifa passará a contar com 48 seleções em campo, deixando para trás o elogiado formato de 32 equipes utilizado ininterruptamente desde a Copa da França, em 1998. Inicialmente, os bastidores temiam que a ampliação gerasse chaves desequilibradas com apenas três times, mas a confederação recuou a favor da segurança técnica e optou por estabelecer um sistema de 12 grupos com quatro seleções cada.

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Com esse inchaço competitivo, o número absoluto de jogos disparou: saltou das antigas 64 partidas no Catar para um total de 104 confrontos em 2026. Consequentemente, o regulamento passou a exigir uma rodada eliminatória extra. Agora, as nações que avançarem na liderança e os melhores terceiros colocados darão início ao mata-mata nos chamados "16 avos de final" ou "Round of 32". Na prática, isso significa que a seleção que quiser erguer a taça precisará superar a inédita marca de oito jogos ao longo da exaustiva jornada esportiva.​

Com estádios de proporções colossais que servem originalmente às poderosas franquias da liga de futebol americano (NFL) e caldeirões históricos adaptados, a geografia do torneio criará contrastes dramáticos de clima, altitude e cultura a cada apito do árbitro.

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Cidades-sedes da Copa do Mundo 2026

Os palcos da tradição: abertura da Copa no México e jogos no Canadá

A largada para o torneio de 2026 carrega um peso histórico ímpar. O jogo de abertura, marcado para a quinta-feira, dia 11 de junho, será realizado no majestoso Estádio Azteca, localizado na Cidade do México. Esse templo do futebol quebrará um recorde absoluto ao se tornar o primeiro e único estádio do mundo a receber o evento de abertura em três edições diferentes do Mundial (após ter abrigado os jogos inaugurais em 1970 e 1986). O México sediará um total de 13 partidas divididas entre as cidades-sede abaixo:

Cidade do México: Estádio Azteca (capacidade de 83.000 torcedores e histórico inigualável). Guadalajara: Estádio Akron (palco do tradicional Chivas, com capacidade para 44.330 pessoas). Monterrey: Estádio BBVA (arena tecnológica apelidada de "El Gigante de Acero", que comporta pouco mais de 50.000 espectadores).

Para o norte, o Canadá estreia como país-sede na fase final de uma Copa do Mundo masculina e também encampará 13 partidas. A infraestrutura canadense priorizou as regiões mais povoadas e cosmopolitas do país:sports.

Toronto: BMO Field (arena à beira do lago que passará por expansões temporárias para abrigar a competição).

BMO Field (arena à beira do lago que passará por expansões temporárias para abrigar a competição). Vancouver: BC Place (complexo imponente, caracterizado por seu teto retrátil e capacidade de conter o clima inconstante da região costeira).​

Os gigantes americanos: os 11 estádios nos Estados Unidos

O peso financeiro e estrutural da Copa do Mundo repousa de fato nos Estados Unidos, que absorverão 78 dos 104 jogos disputados, além de deterem a exclusividade sobre todas as partidas de mata-mata a partir da fase de quartas de final. Utilizando as bases milionárias dos estádios criados originalmente para abrigar os times da National Football League (NFL), o país ofertará praças espalhadas pelas costas Leste, Oeste e pela região central.

O catálogo de cidades-sedes da Copa do Mundo 2026 e arenas listadas nos Estados Unidos inclui:

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium Boston (Foxborough): Gillette Stadium Dallas (Arlington): AT&T Stadium Houston: NRG Stadium Kansas City: Arrowhead Stadium Los Angeles (Inglewood): SoFi Stadium Miami (Miami Gardens): Hard Rock Stadium New York/New Jersey (East Rutherford): MetLife Stadium Filadélfia: Lincoln Financial Field San Francisco (Santa Clara): Levi's Stadium Seattle: Lumen Fieldsports.

A distribuição regional procura criar nichos logísticos para que as seleções na primeira fase não sofram choques profundos de viagens longas e mudanças de fuso horário.

O palco da consagração final: MetLife Stadium

O clímax dos 39 dias de campeonato já possui seu lugar garantido na geografia americana. A Fifa anunciou oficialmente que a grande final da Copa do Mundo de 2026 será sediada no MetLife Stadium, na região metropolitana de Nova York/Nova Jersey. O aguardado jogo do título acontecerá no dia 19 de julho de 2026.

A arena, que substituiu o velho Giants Stadium e serve de casa permanente para o New York Giants e para o New York Jets, comporta confortavelmente mais de 82.000 torcedores. O MetLife já possui experiência consolidada com decisões do esporte bretão, tendo hospedado, por exemplo, a grande decisão da Copa América Centenário em 2016. A escolha reflete a facilidade logística de transporte oferecida por Manhattan, somada ao enorme apelo midiático de sediar a final no coração comercial e cultural do planeta.