Técnico do Coritiba critica atmosfera na Neo Química contra o Santos: 'Circo'

O técnico Fernando Seabra criticou a atmosfera criada no estádio na vitória do Coritiba por 3 a 0 contra o Santos, neste domingo (17), pelo Brasileirão. Incomodado com a atenção exclusiva ao último jogo do camisa 10 antes da convocação para a Copa do Mundo, o treinador afirmou que o cenário transformava a sua equipe em mera figurante e garantiu que o elenco recusou esse papel.

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Para o comandante alviverde, a situação pré-jogo minimizou o peso do Coritiba no confronto disputado na Neo Química Arena. Durante a entrevista coletiva, Seabra revelou a conversa que teve com os jogadores nos vestiários para blindar o grupo contra a narrativa de espetáculo do lado santista.

— Havia uma atmosfera no ar de que o Coritiba era um figurante, de que tinha todo um circo armado para uma situação toda que envolve um momento especial pré-Copa do Mundo. E a gente falou: a gente não vai figurar, não vai vestir o nariz de palhaço e participar do circo — declarou o treinador.

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Fernando Seabra, do Coritiba, durante partida entre Santos e Coritiba, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026, realizada na Neo Química Arena (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Como foi o jogo válido pelo Brasileirão?

O Peixe decepcionou, especialmente por ter vencido o Coxa por 2 a 0 na última quarta-feira (13), pela Copa do Brasil. Na escalação, Cuca optou por deixar Oliva e Barreal no banco de reservas por conta de dores na panturrilha. Mayke foi titular na lateral direita na vaga de Igor Vinícius, que apresentou um quadro de febre e foi cortado da partida. No ataque, Rollheiser e Moisés acompanharam Neymar, que entrou emocionado no gramado e também chorou durante a execução do hino nacional.

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O jogo foi marcado por confusões entre jogadores das duas equipes e também por um erro do quarto árbitro ao levantar a placa de substituição, indicando a saída de Neymar, quando, na verdade, quem deveria deixar o gramado era o lateral-esquerdo Escobar. O camisa 10 foi advertido com cartão amarelo após ir até a beira do campo reclamar da situação. Em seguida, Neymar mostrou o papel da alteração para a câmera da transmissão de TV.

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