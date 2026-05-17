Como foram os brasileiros pré-selecionados por Ancelotti na rodada da Premier League

Com a convocação de Carlo Ancelotti marcada para a tarde desta segunda-feira (18), a rodada da Premier League deste domingo (17) serviu como o "último capítulo" do relatório para a comissão técnica da Seleção Brasileira. Foi a oportunidade final para os atletas reafirmarem as suas condições físicas e técnicas antes do anúncio oficial dos nomes que estarão na Copa do Mundo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, Matheus Cunha e Igor Jesus se abraçam durante duelo entre Manchester United e Nottingham Forest pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

Matheus Cunha (Manchester United)

O atacante chega ao dia da convocação com o pé quente e cercado de discussão. Na vitória por 3 a 2 sobre o Nottingham Forest, Cunha anotou o segundo gol do Manchester United após uma jogada duvidosa envolvendo um toque de mão de Mbeumo. Apesar da polêmica, a finalização precisa aos 55 minutos reforça a sua candidatura como uma opção de mobilidade e faro de gol para o ataque de Ancelotti, mostrando que sabe estar no lugar certo na hora da decisão.

continua após a publicidade

Casemiro (Manchester United)

Numa despedida emocionante em Old Trafford, o veterano de 34 anos provou que a experiência é o seu maior trunfo para a Copa do Mundo. Ovacionado pela claque com cânticos de "mais um ano", Casemiro dominou o meio-campo contra o Nottingham Forest. O volante mostrou o equilíbrio defensivo que o treinador italiano tanto preza, saindo de campo aplaudido de pé e pronto para liderar o grupo brasileiro em mais uma Copa.

Igor Jesus (Nottingham Forest)

Frente à defesa do United, o atacante do Forest teve uma tarde de muito trabalho e poucas oportunidades claras. Igor lutou entre os zagueiros para abrir espaços no ataque de Nuno Espírito Santo, mas não conseguiu balançar as redes no duelo brasileiro contra Casemiro. Com a lista de amanhã no horizonte, o jogador espera que o seu desempenho consistente ao longo da temporada supere a falta de gols nesta penúltima rodada.

continua após a publicidade

Igor Thiago (Brentford)

Na véspera da divulgação da lista, o artilheiro do Brentford viveu um domingo de jejum no empate em 2 a 2 contra o Crystal Palace. Igor Thiago lutou bastante no Gtech Community Stadium, mas não conseguiu ser decisivo como em outras partidas, vendo os seus companheiros assumirem o protagonismo nos gols Agora, o atacante vive a ansiedade de saber se o seu histórico recente na Premier League foi suficiente para convencer a comissão técnica.

João Gomes (Wolverhampton)

Num jogo de pouca inspiração coletiva dos Wolves, que já estão rebaixados, João Gomes voltou a ser o pulmão da equipe no empate frente ao Fulham. O volante brasileiro destacou-se pela intensidade nos desarmes e pela capacidade de cobertura, enfrentando de igual para igual o meio-campo adversário. Mesmo com o momento difícil do clube, a sua regularidade individual é o argumento que leva para a mesa de Ancelotti nesta segunda-feira.

Bruno Guimarães (Newcastle)

Mais uma vez, Bruno Guimarães deu uma aula de como ditar o ritmo de um jogo na Premier League. Na vitória por 3 a 1 sobre o West Ham, o meia foi o maestro do Newcastle, orquestrando o ataque com passes que "rasgaram" as linhas defensivas adversárias. A sua visão de jogo e precisão técnica sob pressão confirmam que ele chega ao dia da convocação não apenas como um nome certo, mas como um dos pilares criativos para o esquema do Brasil em 2026.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.