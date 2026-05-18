Brasileiros mandam recado a Ancelotti antes da convocação da Seleção

Carlo Ancelotti anunciará a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá na tarde desta segunda-feira (18). Antes do anúncio, brasileiros mandaram um recado ao treinador.

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A expectativa para a convocação da Seleção Brasileira é grande. Com posições em aberto, existe a possibilidade de algumas surpresas surgirem entre os 26 selecionados do Brasil para a maior Copa do Mundo de todos os tempos.

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No final das contas, a principal dúvida é: Neymar estará na lista? Diante disso, brasileiros mandaram um recado a Ancelotti antes da convocação da Seleção. Alguns defenderam a ida do craque, mas muitos também se opuseram Veja os comentários abaixo:

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Carlo Ancelotti vai anunciar lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo William Volcov/Código 19/Folhapress)

Veja os comentários dos brasileiros

Entenda a confusão envolvendo Neymar antes da convocação da Seleção Brasileira

O último jogo de Neymar antes da convocação da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo foi marcado por inúmeras polêmicas na tarde deste domingo (17). O atacante do Santos foi substituído e acabou advertido com cartão amarelo após uma confusão envolvendo a arbitragem na partida contra o Coritiba, no Brasileirão, disputada na Neo Química Arena.

A partida ganhou contornos de tensão no segundo tempo, quando Neymar sentiu dores na panturrilha direita e foi atendido próximo ao banco de reservas. Pouco depois, o jogo foi paralisado após uma possível falha na comunicação da placa de substituição, o que gerou confusão imediata entre jogadores e comissão técnica do Santos. A partida foi a última antes da convocação da Seleção Brasileira.

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Segundo informações da transmissão do "Premiere" e do repórter de campo, a indicação inicial da CBF apontava a saída de Escobar, e não de Neymar, o que teria provocado o desentendimento no momento da substituição. Tensão antes da convocação da Seleção Brasileira.