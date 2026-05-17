Pedro salva Flamengo, mantém vivo sonho da Copa do Mundo e revela confiança por convocação

Apesar de mais uma atuação abaixo do esperado do Flamengo, Pedro chamou a responsabilidade e garantiu o empate por 1 a 1 com o Athletico. Autor do gol da equipe de Jardim na Arena da Baixada, o camisa 9 mostrou ao técnico da Seleção, Ancelotti, presente no estádio, que merece estar na convocação para a Copa do Mundo. Após a partida, ele demonstrou confiança e revelou como acompanhará o anúncio da lista.

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— Ainda não sei que horas vai ser o treino amanhã, mas, sem dúvida, vou acompanhar, numa expectativa boa. Deus sabe de tudo, Deus sabe de todas as coisas. Coloco minha vida nas mãos dele e está tudo certo. O que acontecer, tenho certeza de que será a vontade dele. Então estou em paz, estou confiante e trabalhei para isso aqui no Flamengo — iniciou Pedro, do Flamengo, em entrevista ao SporTV.

Pedro comemora gol do Flamengo contra o Athletico (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

— Graças a Deus, estou voltando a ser titular, a ter sequência de jogos e a fazer o que sempre fiz aqui no Flamengo. Então fico feliz por estar no radar; ter chances de ir à seleção já é gratificante. Mas, sem dúvida, estou confiante e espero, sim, estar lá. Fiz de tudo e vou continuar fazendo para representar bem o Flamengo primeiro e, depois, a seleção, que é consequência do trabalho aqui no Flamengo — completou o camisa 9.

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O técnico Carlo Ancelotti divulgará a lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo na tarde desta segunda-feira, às 17h (de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio.

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Pedro, do Flamengo, assume a artilharia do Brasileirão

Contra o Athletico, Pedro chegou à marca de nove gols no Brasileirão, assumindo a liderança da artilharia do torneio. O empate, no entanto, não era o resultado esperado. O atacante detalhou a dificuldade que o Flamengo encontrou em Curitiba.

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— Graças a Deus por mais um gol e por mais uma boa partida. Acho que toda a equipe se entregou ao máximo. É um campo muito difícil de jogar, um gramado sintético em que a bola corre mais do que em outros do Brasil. Mas isso não é desculpa: no primeiro tempo fomos abaixo e, no segundo, conseguimos equilibrar mais o jogo — disse o atacante.

— Tivemos oportunidades também. Foi uma partida muito difícil, como sempre é aqui contra o Athletico Paranaense. Hoje foi importante pontuar e agora é continuar trabalhando. Temos um jogo a menos que o Palmeiras e vamos enfrentá-los no sábado. É manter a cabeça boa e seguir trabalhando para evoluir sempre — completou.

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