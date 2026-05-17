O primeiro jogo deste domingo pelo Campeonato Brasileiro já entregou fortes emoções. Atuando na Neo Química Arena, o Santos foi derrotado pelo Coritiba por 3 a 0 em uma partida marcada por polêmica de arbitragem envolvendo Neymar, confusões dentro de campo, expulsão e muita tensão entre os jogadores.

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No primeiro tempo, o Coritiba foi dominante e abriu 3 a 0 sobre o Santos com dois gols de Breno Lopes e um de Josué, em cobrança de pênalti. Neymar tentou criar as principais jogadas ofensivas do Peixe, mas a equipe pouco conseguiu reagir.

Na etapa final, o Santos ainda teve Barreal expulso e viu Neymar se irritar após uma confusão da arbitragem durante sua substituição nos minutos finais da partida. Esta foi a última chance de o atacante mostrar seu futebol a Carlo Ancelotti, que irá divulgar a lista para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (18).

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Veja como foi o confronto

Como foi o jogo válido pelo Brasileirão?

O Peixe decepcionou, especialmente por ter vencido o Coxa por 2 a 0 na última quarta-feira (13), pela Copa do Brasil. Na escalação, Cuca optou por deixar Oliva e Barreal no banco de reservas por conta de dores na panturrilha. Mayke foi titular na lateral direita na vaga de Igor Vinícius, que apresentou um quadro de febre e foi cortado da partida. No ataque, Rollheiser e Moisés acompanharam Neymar, que entrou emocionado no gramado e também chorou durante a execução do hino nacional.

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O jogo foi marcado por confusões entre jogadores das duas equipes e também por um erro do quarto árbitro ao levantar a placa de substituição, indicando a saída de Neymar, quando, na verdade, quem deveria deixar o gramado era o lateral-esquerdo Escobar. O camisa 10 foi advertido com cartão amarelo após ir até a beira do campo reclamar da situação. Em seguida, Neymar mostrou o papel da alteração para a câmera da transmissão de TV.

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Com o resultado, o Peixe perdeu a chance de se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

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