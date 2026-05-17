Cuca se posiciona sobre polêmica envolvendo substituição de Neymar em jogo do Santos

Cuca falou sobre a polêmica envolvendo Neymar e sua substituição na derrota do Santos contra o Coritiba, neste domingo (17). De acordo com o treinador, não foi a justificativa da derrota, mas foi um erro no geral.

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- Quanto à substituição do Neymar, não foi isso que acarretou a derrota. Não seria justo colocar a culpa em quem apitou ou no quarto árbitro, mas foi um erro de direito, de fato. No papelzinho estava 31 pelo 7, e o que vale é o papelzinho - explicou Cuca.

O treinador explicou que Neymar sentiu uma fisgada na panturrilha, enquanto Escobar também pediu para sair, o que acabou gerando toda a confusão.

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- Chamamos o Rony, o Escobar pediu para sair. Acho que isso foi o que gerou a confusão com o árbitro. Colocamos o Robinho e ficamos com o Escobar lesionado em campo - completou.

Cuca ainda lamentou a sequência de problemas físicos durante a partida, citando as lesões de Gustavinho, Luan Peres e Escobar, além da expulsão de Barreal.

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- Machucou Gustavinho, Luan de maca, escobar. A expulsão do Barreal, o juiz autoriza o cara voltar, uma sequência de coisas, muitas coisas para um dia. Um dia muito ruim para nós - completou.

<br>(Foto: Paulo Lopes / BW Press / Folhapress)

Entenda a polêmica com Neymar

O último jogo de Neymar antes da convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo foi marcado por inúmeras polêmicas na tarde deste domingo (17). O atacante do Santos foi substituído e acabou advertido com cartão amarelo após uma confusão envolvendo a arbitragem na partida contra o Coritiba, no Brasileirão, disputada na Neo Química Arena.

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A partida ganhou contornos de tensão no segundo tempo, quando Neymar sentiu dores na panturrilha direita e foi atendido próximo ao banco de reservas. Pouco depois, o jogo foi paralisado após uma possível falha na comunicação da placa de substituição, o que gerou confusão imediata entre jogadores e comissão técnica do Santos.

Segundo informações da transmissão do "Premiere" e do repórter de campo, a indicação inicial da CBF apontava a saída de Escobar, e não de Neymar, o que teria provocado o desentendimento no momento da substituição.

Durante a paralisação, o camisa 10 demonstrou irritação e tentou esclarecer a situação com a arbitragem, chegando a exibir um papel com o número 31, referente a Escobar, em meio à discussão no gramado. O técnico Cuca também chegou a solicitar o retorno de Neymar à partida, mas a decisão da arbitragem foi mantida.

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