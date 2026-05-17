Lyon leva goleada, e Endrick vira assunto antes da convocação: 'Não era'

Na véspera da convocação da Seleção Brasileira, Endrick se despediu do Lyon. Neste domingo (17), o jovem atacante fez seu último jogo pela equipe francesa antes de retornar ao Real Madrid. Nas redes sociais, o resultado do jogo chamou a atenção de torcedores.

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Dentro de casa, o Lyon perdeu para o Lens por 4 a 0, com gols de Wesley Said (2x), Florian Sotoca e Thauvin. Um dia antes da convocação, Endrick teve atuação discreta no duelo válido pela última rodada do Campeonato Francês.

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Nas redes sociais, o jogo do jovem atacante chamou a atenção de torcedores brasileiros. Vale destacar que Endrick pode pintar na convocação de Carlo Ancelotti e é um dos cotados a ser titular da Seleção na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Veja os comentários abaixo:

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Endrick se despediu do Lyon antes da convocação da Seleção (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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Como foi o jogo de Endrick antes da convocação

O Lyon foi goleado por 4 a 0 pelo Lens, neste domingo (17), pela 34ª e última rodada da Ligue 1, no Groupama Stadium, em Décines-Charpieu (FRA). No último jogo de Endrick pelo time francês, na véspera da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, os Leões sofreram uma dura derrota e, por enquanto, terão que jogar a fase de qualificação da próxima edição da Champions League.

Escalado como centroavante pela direita, posição que pode fazer a depender da convocação, Endrick se deslocou bastante para a ponta, mas sem conseguir gerar espaço para Afonso Moreira, que atuou pela esquerda, e os alas Maitland-Niles e Ruben Kluivert. Do outro lado, o Lens foi cirúrgico no ataque e, de maneira fulminante, abriu 3 a 0 em um espaço de 25 minutos, com dois gols de Wesley Saïd e outro de Florian Sotoca.

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Mesmo com alterações no intervalo, o Lyon não conseguiu reagir e ainda sofreu o quarto gol com oito minutos, dessa vez de Florian Thauvin. Com 4 a 0 no placar, antes da convocação, Endrick foi substituído por Malick Fofana aos 26 minutos. O resultado se manteve até o apito final, que consolidou o vice-campeonato do Lens e a quarta colocação do Lyon, que terá que jogar a fase de qualificação da próxima edição da Champions League em caso de título do Arsenal contra o PSG na decisão da competição. Endrick teve atuação apagada na véspera da convocação da Seleção Brasileira.