Pré-convocados por Ancelotti para a Seleção Brasileira brilham, e web reage

Três jogadores pré-convocados por Ancelotti para a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo brilharam na rodada europeia neste domingo (17). Nas redes sociais, internautas reagiram ao bom desempenho dos atletas.

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Vini Jr, Matheus Cunha e Raphinha, jogadores praticamente garantidos na Seleção Brasileira de Ancelotti, fizeram gols na Europa. Os três devem estar na lista que será anunciada pelo italiano no fim da tarde desta segunda-feira (3).

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Nas redes sociais, os gols brasileiros empolgaram muitos internautas que nutrem esperança do sexto título mundial em 2026. Veja os comentários abaixo:

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Carlo Ancelotti, durante amistoso da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Veja a reação dos internautas

Talismã de Ancelotti é campeão na véspera da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

O domingo (17) foi de festa em São Petersburgo, mas o coração de Luiz Henrique já está batendo forte em ritmo de Copa do Mundo. O atacante, que se tornou um dos homens de confiança de Carlo Ancelotti no ciclo da Seleção Brasileira, ergueu o troféu da Liga da Rússia após a vitória do Zenit por 1 a 0 sobre o Rostov, fora de casa.

Com o resultado, o Zenit chegou aos 68 pontos, superando o Krasnodar (que terminou com 66) e retomando a hegemonia no país. Este é o 12º título nacional do clube, que volta ao topo após ter sido desbancado justamente pelo Krasnodar na temporada anterior.

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Raphinha pelo Barcelona, Matheus Cunha pelo Manchester United e Vini Jr pelo Real Madrid foram outros pré-convocados que marcaram gol no domingo. Nesta segunda-feira (18), Ancelotti anunciará a lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.