O primeiro dia das Eliminatórias Europeias chegou ao fim com uma seleção já garantida na Copa do Mundo de 2026 e outra muito próxima do passaporte para Estados Unidos, México e Canadá. A França confirmou sua vaga com uma vitória contundente sobre a Ucrânia, enquanto a Noruega deu mais um passo importante rumo ao retorno ao Mundial. Veja como foi a rodada desta quinta-feira (13).

França classifica; Islândia reage no Grupo D

Oito duelos movimentaram as Eliminatórias Europeias, divididos em dois horários. No Grupo D, a Islândia manteve vivas as chances de avançar à repescagem ao vencer o Azerbaijão por 2 a 0, com gols de Ingason e Guðmundsson. A equipe islandesa chega à última rodada dependendo apenas de si, já que encara a Ucrânia em confronto direto pela vaga.

Seleção da França comemorando a classificação para a Copa de 2026 (Foto: Franck Fife/AFP)

A Ucrânia, porém, chega abalada. No jogo mais aguardado da chave, a França dominou e goleou por 4 a 0, garantindo a classificação para a Copa do Mundo. Mbappé voltou a brilhar com dois gols, enquanto Ekitiké e Olise – este em grande atuação – fecharam o placar. Com o resultado, os Bleus, atuais vice-campeões, confirmam presença no Mundial com autoridade e dão um passo inicial na busca pelo título.

Derrota histórica de Portugal e briga aberta no Grupo F

No Grupo F, a Hungria também venceu e segue forte na disputa pela vaga direta. O triunfo por 1 a 0 sobre Armênia, com gol de Vargas, levou a equipe à última rodada com chances reais de classificação sem passar pela repescagem.

No outro duelo da chave, uma das maiores surpresas do dia: Portugal foi derrotado por 2 a 0 pela Irlanda. Troy Parrott marcou os dois gols, em uma atuação que deixou os portugueses atônitos. Para completar uma noite desastrosa, Cristiano Ronaldo foi expulso, o que complica ainda mais o planejamento da seleção de Roberto Martínez. Com o resultado, Portugal adia a chance de classificação antecipada e precisará confirmar a vaga na última rodada.

Noruega perto do Mundial após 26 anos; Itália sofre, mas respira

No Grupo I, a Noruega está a um passo de voltar à Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998. O time de Haaland e Ødegaard goleou a Estônia por 4 a 1 e abriu vantagem significativa sobre a concorrência. Embora ainda possa ser alcançada pela Itália em pontos, a Noruega tem um saldo de gols de +29, amplamente superior ao dos italianos. A larga diferença deixa a equipe nórdica muito próxima da classificação, mesmo com o confronto direto entre as duas seleções na última rodada.

A Itália, por sua vez, segue vivendo momentos de tensão. Precisando vencer para garantir presença na repescagem e manter viva a possibilidade de classificação direta, a Azzurra teve dificuldades, mas superou a Moldávia por 2 a 0. Os dois gols saíram apenas na reta final, aliviando a pressão sobre a equipe e mantendo o país na disputa.

Inglaterra ajuda Albânia em rodada do Grupo K

No Grupo K, a Inglaterra, já classificada, venceu a Sérvia por 2 a 0, com gols de Saka e Eze. Além de cumprir tabela, os ingleses influenciaram diretamente na briga pela repescagem.

A Albânia, comandada por Sylvinho, aproveitou o tropeço sérvio e fez o dever de casa ao vencer Andorra por 1 a 0, com gol de Asllani. Com o resultado, o país ganhou vantagem na disputa pela vaga e chega à última rodada com boas chances de avançar.

