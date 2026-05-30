Quem está fora do amistoso entre Brasil e Panamá? Veja desfalques da Seleção

A Seleção Brasileira terá o primeiro teste da lista definitiva escolhida pelo técnico Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Neste domingo (31), o Brasil entra em campo para um amistoso contra a Seleção do Panamá no Maracanã, a partir das 18h30. Será o último desafio em solo brasileiro, já que os jogadores convocados viajam para os EUA logo após a partida.

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Para o primeiro amistoso preparatório, a Seleção terá a ausência de alguns jogadores. Três ausências não serão por conta de lesão, mas por outra razão? O atacante Gabriel Martinelli e o zagueiro Gabriel Magalhães, ambos do Arsenal, enfrentarão o PSG do zagueiro Marquinhos pela final da Champions League.

A decisão acontece neste sábado (30), um dia antes do amistoso contra o Panamá. Por isso, os jogadores brasileiros não terão a presença do trio neste primeiro momento. Após a final da Champions, os três jogadores devem se integrar ao selecionado nos EUA, quando o Brasil começa a se preparar para enfrentar o Egito no segundo e último amistoso antes da Copa do Mundo, que acontece no dia 6 de junho, em Cleveland, às 19h (horário de Brasília).

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A principal e única ausência por lesão é a de Neymar, que trata uma lesão de grau 2 na panturrilha e ficará ausente dos amistosos preparatórios antes da Copa do Mundo. O prazo de retorno para o atacante do Santos é de 2 a 3 semanas, de acordo com o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar.

Neymar conversa com Rodrigo Caetano, diretor de Seleções da CBF (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Confira a provável escalação da Seleção Brasileira para amistoso entre Brasil e Panamá

Alisson; Wesley, Léo Pereira, Bremer e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha; Vini Jr, Luiz Henrique e Raphinha.

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