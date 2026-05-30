A África do Sul oficializou os 26 nomes que representarão a nação na Copa do Mundo 2026, selando o retorno do país ao principal palco do esporte. O comandante da equipe estruturou uma lista que aposta alto no entrosamento doméstico, utilizando a base multicampeã do Mamelodi Sundowns e a força do Orlando Pirates como os grandes pilares para tentar surpreender as potências mundiais.

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Lista completa de convocados da África do Sul

Goleiros

Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Mamelodi Sundowns) e Sipho Chaine (Orlando Pirates);

Defensores

Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover 96), Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Samukelo Kabini (Molde Fk), Thabang Matuludi (Polokwane City), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates), Bradley Cross (Kaizer Chiefs) e Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire);

Meio-campistas

Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela) e Jayden Adams (Mamelodi Sundowns);

Atacantes

Oswin Appollis (Orlando Pirates), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns), Tshepang Moremi (Orlando Pirates), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Evidence Makgopa (Orlando Pirates), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Lyle Foster (Burnley) e Thapelo Maseko (AEL Limassol).

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Resgatando o espírito de 2010

Após anos dolorosos longe do torneio, a África do Sul entra em campo com a missão de provar que seu futebol vai muito além da festa das arquibancadas. Com um meio-campo combativo liderado por Teboho Mokoena e uma defesa que mescla atletas locais com jovens promessas que atuam nos Estados Unidos e Alemanha, os Bafana Bafana querem fazer o mundo sambar novamente no ritmo de sua contagiosa paixão pelo futebol.

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Mokoena em ação pela África do Sul nas Eliminatórias (Foto: Reprodução)

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