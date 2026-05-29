VAR vai corrigir escanteio e tiro de meta marcados incorretamente em Copa

Os jogadores da Seleção Brasileira participaram, nesta sexta-feira (29), de uma palestra no CT da Granja Comary, em Teresópolis, focada nas recentes mudanças nas regras do futebol que serão implementadas pela FIFA e pela IFAB a partir da Copa do Mundo. Uma das principais alterações é

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O encontro, conduzido pelo presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra, serviu como preparação para a Copa do Mundo de 2026, que será o primeiro Mundial a adotar as novas resoluções. Uma das principais alterações importantes acontecerá visando solucionar algumas das situações de erros de arbitragem mais comuns do futebol: tiros de meta e escanteios marcados erroneamente.

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Seleção Brasileira em palestra. Imagem:<em> Rafael Ribeiro/CBF</em>

As novas regras passam a valer oficialmente a partir do dia 1º de junho. No entanto, os atletas brasileiros já terão um teste prático imediato: as normas serão aplicadas no amistoso contra o Panamá, que ocorre neste domingo (31), no Maracanã. Segundo Rodrigo Cintra, o objetivo central das alterações é otimizar o tempo de bola rolando e garantir mais justiça às partidas.

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Ampliação da atuação do VAR

Atualmente, o árbitro de vídeo não interfere nas decisões de marcação em escanteios e tiros de meta, mas, com a nova regra, ele poderá alertar o árbitro de campo sobre o erro, desde que a correção ocorra antes do reinício do jogo.

Além disso, a tecnologia passará a atuar em outras duas frentes inéditas:

Revisão de cartões vermelhos resultantes de um segundo amarelo que possa ser incorreto.

resultantes de um segundo amarelo que possa ser incorreto. Correção de identidade, caso o árbitro aplique um cartão (amarelo ou vermelho) ao jogador errado em uma confusão.

Cabine do VAR (Foto:Joilson Marcone/CBFTV)

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Combate à "cera" e novas contagens de tempo

A palestra também detalhou medidas rigorosas para acelerar o jogo. Em tiros de meta e laterais, os jogadores terão, no máximo, cinco segundos para recolocar a bola em jogo. Nas substituições, o atleta que sai deve deixar o gramado pelo ponto mais próximo em até dez segundos. Caso o tempo seja excedido, o substituto deverá aguardar um minuto após o reinício da partida para poder entrar em campo.

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Outro ponto abordado foi o atendimento médico. Jogadores de linha que precisarem de assistência deverão ser tratados fora de campo e só poderão retornar após um minuto de bola rolando, com autorização da arbitragem. Há exceções para casos graves, como lesões de goleiros, concussões ou choques entre atletas do mesmo time.

Rodrigo Cintra destacou o interesse do elenco brasileiro durante a explicação.

— Percebi um interesse imenso dos atletas em entender a fundo os detalhes dessas mudanças e os impactos que podem ocorrer num jogo de futebol — disse o presidente da Comissão de Arbitragem.

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