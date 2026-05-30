Finalistas da Champions têm 30 jogadores convocados para Copa do Mundo

A decisão da Champions League entre Paris Saint-Germain e Arsenal, que acontece neste sábado (30), às 13h (horário de Brasília) em Budapeste, na Hungria, terá mais de dois times titulares completos só de jogadores convocados para a Copa do Mundo. O confronto servirá como a última partida oficial de pelo menos 28 atletas que vão ao Mundial a partir de 11 de junho, nos EUA, México e Canadá.

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Na prática, serão 30 jogadores da finalíssima na Copa do Mundo. Embora as listas oficiais tragam 28 nomes confirmados, a participação dos equatorianos Piero Hincapié (Arsenal) e Willian Pacho (PSG) é considerada certa, mesmo com a lista do Equador agendada apenas para o dia 1º de junho.

O clube londrino lidera a quantidade de jogadores na competição, com 16 representantes no Mundial, enquanto os parisienses aparecem logo atrás, cedendo 14 atletas ao torneio da FIFA.

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Arsenal e PSG duelam na final da Champions League 2025/2026 (Foto: Franck Fife/AFP)

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O drama do desgaste físico e os desfalques na preparação

Essa forte presença de selecionáveis acendeu o sinal de alerta nas comissões técnicas nacionais. A proximidade extrema entre a final europeia e a abertura da Copa do Mundo gera enorme preocupação com o desgaste físico dos atletas.

O Arsenal, por exemplo, tem histórico recente de traumas com o calendário: na Data Fifa de março, o clube viu 12 jogadores retornarem lesionados ou sob cuidados médicos, incluindo pilares como Saka, Rice e Ødegaard.

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Por conta da final em Budapeste, diversas seleções precisarão lidar com apresentações tardias. A Seleção Brasileira também terá de enfrentar desfalques e possíveis desgastes por conta do confronto: os defensores Marquinhos e Gabriel Magalhães, além do atacante Gabriel Martinelli, só vão se integrar ao grupo nos EUA, após a final.

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Confira os jogadores

O Paris Saint-Germain serve de base estrutural para potências europeias, fornecendo um quinteto de peso para a França (Dembélé, Lucas Hernandez, Zaïre-Emery, Barcola e Doué) e um quarteto de forte entrosamento para Portugal (Vitinha, João Neves, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos).

Já o Arsenal conta com alguns de seus talentos divididos entre várias seleções do mundo. Os Gunners cedem o quarteto formado por Saka, Rice, Eze e Madueke para a seleção da Inglaterra, enquanto a Espanha garantiu o trio Raya, Zubimendi e Merino.

Nuno Mendes disputa bola com Saka em PSG x Arsenal, pela Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)

Confira a lista completa de quem vai da final da Champions para a Copa do Mundo

França (6): William Saliba (Arsenal); Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola e Désiré Doué (PSG) Inglaterra (4): Bukayo Saka, Declan Rice, Eberechi Eze e Noni Madueke (Arsenal) Portugal (4): Vitinha, João Neves, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos (PSG) Espanha (4): David Raya, Martin Zubimendi e Mikel Merino (Arsenal); Fabián Ruiz (PSG) Brasil (3): Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli (Arsenal); Marquinhos (PSG) Equador (2): Piero Hincapié (Arsenal) e Willian Pacho (PSG) (Convocação deve ser anunciada em 01/06) Alemanha (1): Kai Havertz (Arsenal) Bélgica (1): Leandro Trossard (Arsenal) Coreia do Sul (1): Lee Kang-in (PSG) Holanda (1): Jurriën Timber (Arsenal) Marrocos (1): Achraf Hakimi (PSG) Noruega (1): Martin Ødegaard (Arsenal) Suécia (1): Viktor Gyökeres (Arsenal)

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