Brasil x Panamá: Ancelotti confirma escalação para amistoso

TERESÓPOLIS - A Seleção Brasileira encerra neste sábado (30) a preparação para o amistoso contra o Panamá. Antes do último treino na Granja Comary, o técnico do Brasil, Carlo Ancelotti, em coletiva de imprensa, confirmou a escalação da equipe, antecipada pelo Lance!, e indicou que utilizará todos os jogadores à disposição na partida no Maracanã, no domingo, às 18h30 (de Brasília).

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— A escalação será: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius Jr. e Luiz Henrique. No segundo tempo haverá trocas — disse Ancelotti.

Técnico do Brasil, Ancelotti na coletiva de imprensa na Granja Comary (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

— Wesley foi muito bem na Roma como lateral-esquerdo. Foi uma surpresa. Mas precisamos dele aqui como lateral-direito. Ele vai atuar como lateral-direito. Nessa posição com ele pode estar o Ibañez, que tem um aspecto mais defensivo. O Danilo também pode jogar nessa posição. O outro lado está bem definido com o Douglas Santos e o Alex Sandro. Amanhã vão jogar todos os jogadores porque é uma partida de preparação. Um jogo importante para nos despedirmos dos nossos torcedores e estádio. Amanhã vão jogar todos — completou o técnico da Seleção Brasileira.

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Para o penúltimo amistoso antes da estreia na Copa do Mundo, o Brasil não contará com Neymar, machucado, e Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Marquinhos, que disputam a final da Champions League nesse sábado.

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Clima leve na preparação da Seleção Brasileira

No último dia da Seleção Brasileira na Granja Comary, Ancelotti fez questão de ressaltar o clima leve da preparação para a Copa do Mundo.

— O dia a dia é de felicidade. Estou feliz por estar aqui me preparando para uma Copa do Mundo. Com uma equipe forte, jogadores sérios, profissionais. Até agora a preparação tem sido muito boa. Temos tempo para nos preparar bem. O ambiente é bom, bonito, limpo, animado. É uma grande oportunidade para todos fazermos algo importante para este país — detalhou o treinador.

Coletiva da Seleção: veja outras respostas de Ancelotti

Decisão da Champions

— Muito difícil falar com eles. Não sabemos o que dizer. Não podemos dizer boa sorte ao Marquinhos ou aos dois Gabriel. Vamos assistir ao jogo. O mais importante é que terminem o jogo bem. A final é sempre difícil de ter favorito. Vai ser uma final com entretenimento, são duas equipes que mereceram o feito.

Importância do torcedor

— O ambiente é muito importante. A atmosfera é capaz de transmitir a todo mundo. Chega a vocês, à equipe. É importante para deixar um ambiente unido e sólido.

Clima quente nos Estados Unidos

— O clima, estamos acostumados (com o calor). Acho que não teremos problema nesse sentido como tivemos na Itália em 1994. Foram mudados os horários dos jogos, alguns estádios são fechados. Acho que não vamos ter problema nesse sentido.

O que representa o hino nacional

— O hino nacional é muito bonito. Mas também é muito complicado cantar, é muito difícil. Tanto que os jogadores novos têm dificuldade para cantar. É um hino que emociona.

Qualidade do futebol brasileiro

— O Campeonato Brasileiro é interessante, competitivo, equilibrado e com jogadores de qualidade. Tem que considerar o calendário, é mais complicado do que o Europeu, o clima também. Às vezes, compara-se a intensidade com os jogos da Europa, mas tem que considerar esses aspectos. É um campeonato de qualidade. O Brasil é um país formador de grandes talentos e jogadores. Forma grandes jogadores, mas não aproveita. Muitos talentos saem do país muito rápido, então o país perde qualidade. O futebol brasileiro é capaz de prover um Endrick, isso aumenta a qualidade do jogo, do futebol.

Weverton

— Não falei com ele antes da convocação. Foi uma decisão técnica de escolher um goleiro experiente, muito seguro. Acho que pode nos ajudar. Sentimos muito por Bento, Hugo e John, que estiveram aqui. Mas, para este mundial, escolhemos um jogador com experiência.

Responsabilidade dos experientes

— É óbvio que o jogador mais experiente tem que ter mais responsabilidade, porque o jovem não tem tanta experiência. Óbvio que todos temos muita responsabilidade e pressão. Como podemos fazer para termos menos responsabilidade e pressão: temos que compartilhar. Então somos capazes de compartilhar a responsabilidade. Não pode ser só individual. Às vezes falamos muito que o Brasil neste momento não tem uma estrela. Pode ser a verdade. Não temos um Pelé, um Romário, um Ronaldo. Verdade. Mas podemos ter uma responsabilidade compartilhada, o que é muito bom.

Vini Jr e Marquinhos como capitão

— Vinícius está bem e animado. Teve um tempo justo depois da temporada para descansar. Vai ter um papel importante, pelo que o Vini fez nos últimos anos, pelo que o Raphinha fez. São jogadores muito importante para nós. O capitão segue sendo o Marquinhos.

Ego da equipe

— Acho que o ego não é problema. Tem que manejar o ego para a equipe. A diferença de uma estrela e um campeão é que a estrela usa seu ego para a equipe e o campeão usa seu ego para si mesmo. Gosto do jogador com ego, mas que o use com personalidade e caráter para ajudar a equipe

Prioridade

— Os zagueiros não vão jogar no meio. No meio estamos bem cobertos com Casemiro, Bruno, Fabinho, Danilo e Paquetá. Acho que a composição dos 26 jogadores não dão qualidade, experiência, intensidade. Ontem trabalhamos muito em nível defensivo. Acredito que esse o trabalho deste primeiro período é trabalhar muito a nível defensivo. Não quero limitar com muitas informações os jogadores do ataque, eles têm muita qualidade, não quero criar confusão com muita informação. Em nível defensivo, teremos uma informação diária até o último jogo. O trabalho nosso está focado ali. Neste sentido, os zagueiros, laterais tem uma responsabilidade importante. O treino de ontem foi muito bem. Estamos motivados. A equipe entendeu muito bem o que tem que fazer na defesa, porque temos jogadores com muita experiência e faltam dois zagueiros (Marquinhos e Gabriel Magalhães) muito importantes

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Onde assistir Brasil x Panamá

Brasil e Panamá se enfrentam neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), em amistoso de preparação para a Copa do Mundo. A partida acontece no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), e terá transmissão dos canais do Grupo Globo: TV Globo (televisão aberta), SporTV (televisão fechada) e GeTV (YouTube).

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