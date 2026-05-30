A Associação Egípcia de Futebol oficializou a lista dos convocados que carregarão o destino da nação mais vitoriosa do futebol africano na Copa do Mundo. Mesclando a genialidade incontestável de astros internacionais com a competitividade voraz das estrelas que dominam o continente, o Egito desembarca no torneio com a missão de assombrar o planeta e superar suas campanhas anteriores.

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Lista completa de convocados do Egito

Goleiros

Mohamed El Shenawy (Al-Ahly), Mostafa Shobeir (Al-Ahly), El Mahdy Soliman (Zamalek) e Mohamed Alaa (El-Gouna);

Defensores

Mohamed Hany (Al-Ahly), Tarek Alaa (Zed FC), Hamdi Fathi (Al-Wakrah), Ramy Rabia (Al Ain), Yasser Ibrahim (Al-Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonem (Nice), Ahmed Fatouh (Zamalek) e Karim Hafez (Pyramids);

Meio-campistas

Marwan Attia (Al-Ahly), Mohannad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad Dunga (Al-Najma), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Sayed Zizo (Al-Ahly), Mahmoud Trezeguet (Al-Ahly), Emam Ashour (Al-Ahly), Mostafa Ziko (Pyramids), Ibrahim Adel (Nordsjaelland), Haitham Hassan (Real Oviedo) e Mohamed Salah (Liverpool);

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Atacantes

Omar Marmoush (Manchester City) e Hamza Abdel Karim (Al-Ahly).

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Escrita a ser quebrada

Apesar de sua rica e gigante história no futebol africano, o Egito entra na Copa com uma incômoda missão: conquistar a sua primeira vitória na história dos Mundiais (o país acumulou empates e derrotas em suas participações anteriores). Diante de um cenário global e com um ataque capaz de furar qualquer bloqueio, os egípcios entram em campo dispostos a provar sua força.

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Salah comemora gol marcado pelo Egito contra Djibuti, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Abdel Majid Bziouat/AFP)

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