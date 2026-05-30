Seleção deixa Teresópolis e retorna ao Rio após final da Champions League

A Seleção Brasileira encerra neste sábado sua primeira semana de preparação na Granja Comary, em Teresópolis, e retorna ao Rio de Janeiro para a reta final dos trabalhos antes da estreia na Copa do Mundo. A delegação comandada pelo técnico Carlo Ancelotti deixará a concentração na região serrana por volta das 17h (de Brasília), logo após acompanhar a decisão da Champions League.

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Jogadores, integrantes da comissão técnica e membros da delegação assistirão juntos à final do principal torneio de clubes da Europa, marcada para as 13h (de Brasília), em Budapeste, na Hungria. Além do interesse natural na Champions League, uma das partidas mais importantes da temporada europeia, o confronto terá atenção especial da comissão técnica brasileira por contar com três jogadores convocados para a Copa do Mundo. O zagueiro Marquinhos estará em campo defendendo o Paris Saint-Germain, enquanto Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli representarão o Arsenal na decisão continental.

A atividade faz parte da programação definida pela comissão técnica para este sábado e antecede a mudança de base da equipe para a capital fluminense. Com o encerramento da final, a delegação seguirá viagem para o Rio de Janeiro, onde ficará hospedada em um hotel na Barra da Tijuca. O local servirá como concentração da equipe nos últimos dias antes da viagem para os Estados Unidos.

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O foco da comissão técnica passa a ser totalmente voltado para o amistoso deste domingo, quando o Brasil enfrentará o Panamá. O confronto está marcado para as 18h30, no Maracanã, e será o último compromisso da equipe em território brasileiro antes do embarque para a Copa do Mundo.

A expectativa é de casa cheia para a despedida da Seleção diante de sua torcida. Além da oportunidade de acompanhar de perto os atletas convocados, a partida servirá para que Ancelotti faça os últimos ajustes na equipe, observe alternativas táticas e dê mais minutos aos jogadores que disputarão o Mundial.

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Desde o início da preparação em Teresópolis, a comissão técnica tem alternado trabalhos técnicos e táticos, aproveitando o período de treinamentos para implementar conceitos e fortalecer o entrosamento do grupo. Com a mudança para o Rio de Janeiro, a atenção estará voltada para os detalhes finais da preparação.

A programação da Seleção prevê permanência na cidade até o dia 1º de junho. Antes de seguir para os Estados Unidos, jogadores, comissão técnica e integrantes da delegação participarão de um evento privado na sede da CBF. O encontro será uma oportunidade para que o grupo se despeça dos funcionários e dos dirigentes da entidade antes do início da jornada no exterior.

Após o compromisso institucional, a delegação seguirá para a Base Aérea do Galeão, de onde embarcará em voo fretado com destino aos Estados Unidos. A partir daí, a Seleção iniciará a fase final de preparação para a Copa do Mundo já em solo norte-americano.

O duelo contra o Panamá no Maracanã marcará, portanto, a despedida oficial da equipe de seus torcedores antes da viagem aos Estados Unidos e do início da caminhada em busca de mais um título mundial. A Seleção estreia no torneio no dia 13 de junho, em Nova Jersey, contra o Marrocos. O time nacional está no Grupo C e enfrentará ainda Haiti e Escócia.

Ancelotti, Viniícius Jr e os demais jogadores da Seleção vão assistir à final da Champions League antes de se deslocar para o Rio de Janeiro (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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