Ancelotti descarta corte de Neymar e aguarda camisa 10 para a estreia

A situação física de Neymar não preocupa a comissão técnica da Seleção Brasileira. Neste sábado (30), durante entrevista coletiva concedida na Granja Comary, em Teresópolis, o técnico Carlo Ancelotti descartou qualquer possibilidade de corte do camisa 10 da lista para a Copa do Mundo de 2026, mesmo após a confirmação de uma lesão grau 2 na panturrilha direita.

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O atacante se apresentou à Seleção na última quarta-feira (27) e passou por exame de imagem que constatou a lesão. A avaliação do departamento médico da CBF apontou um prazo de recuperação entre duas e três semanas. Com isso, a expectativa é que Neymar esteja apto a atuar a partir da segunda rodada da fase de grupos do Mundial, quando o Brasil enfrenta o Haiti, no dia 19 de junho, na Filadélfia.

Apesar da preocupação natural em torno do principal jogador da equipe, Ancelotti demonstrou tranquilidade ao abordar o tema. O treinador italiano ressaltou que o planejamento traçado pela comissão técnica e pelo departamento médico segue sendo cumprido e garantiu que não existe a possibilidade de mudanças na lista de convocados neste momento.

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— Antes da convocação, recebemos um comunicado do Santos que dizia que o jogador tinha um pequeno problema, um edema, e assim nós deixamos o Santos manejar esse tema até o dia 27. O jogador foi convocado porque, para a comissão, tinha que ser convocado, e depois, no dia 27, a CBF tomou conhecimento do problema do Neymar e nós tomamos conta do problema do Neymar. Acreditamos que ele vai recuperar o mais rápido possível, está trabalhando bem, está animado. Pensamos que ele pode se recuperar para o primeiro jogo da Copa do Mundo; se não pode se recuperar para o primeiro jogo, vai se recuperar para o segundo jogo. Então, não temos nenhuma dúvida de que não vamos trocar ninguém; os jogadores escolhidos são esses 26 e esses 26 vão jogar na Copa do Mundo. Por má sorte, o Neymar teve esse pequeno problema que não lhe permite treinar com o grupo, mas ele está trabalhando muito bem a nível individual para recuperar-se pronto — bateu o martelo.

A declaração reforça a confiança da comissão técnica na recuperação do atacante. Internamente, a avaliação é que Neymar terá tempo suficiente para concluir o tratamento e recuperar a condição física necessária para participar da competição. Questionado se teria convocado Neymar no dia 18 de maio, no Museu de Amanhã, no Rio de Janeiro, se soubesse da gravidade da lesão, Ancelotti brincou:

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— Você sabe o que se diz na Itália? Seu avô tem rodas? Sim, se meu avô tivesse as rodas, ele seria um carro. Então, sim. Neymar, quando eu cheguei ao museu, estava nos 26 — disse o treinador, arrancando risadas dos presentes.

O treinador ainda negou que tenha sofrido pressão para convocação de Neymar. Segundo Ancelotti, a pressão é por resultado na Copa do Mundo.

— Essa é a pressão, porque, como eu disse, deixa pensar que nós deixamos fora desta lista jogadores importantes. Nós tomamos essa decisão sem nenhum tipo de pressão externa. A pressão, nós colocamos a comissão técnica para tentar escolher os melhores jogadores possíveis e pensamos que escolhemos os jogadores corretos. Mas, para falar da credibilidade, a credibilidade de um treinador é um pouco assim. Se você ganha, você é incrível. Se você não ganha, você é menos incrível.

Neymar e os primeiros dias na Granja

Os sinais observados nos primeiros dias de trabalho em Teresópolis também são considerados positivos. Na última sexta-feira (29), o jogador iniciou uma etapa importante do processo de recuperação. Conforme explicou o Lance!, Neymar foi ao campo de tênis da Granja Comary e realizou uma leve corrida, marcando o início do trabalho de transição entre o tratamento fisioterápico e as atividades físicas em campo.

A movimentação foi acompanhada de perto pelos profissionais do departamento médico e da preparação física da Seleção. Embora ainda não esteja liberado para os treinamentos com bola ao lado dos companheiros, o avanço no cronograma é visto como um indicativo de que a recuperação está ocorrendo dentro do previsto.

A comissão técnica trabalha com cautela para evitar qualquer risco de agravamento da lesão. Por isso, a prioridade é garantir que Neymar chegue em plenas condições físicas na Copa. A tendência é que o atacante siga realizando atividades controladas nos próximos dias antes de ser reintegrado gradualmente aos trabalhos coletivos.

Desde a convocação para o Mundial, a presença de Neymar tem sido um dos temas mais debatidos na preparação brasileira. Mesmo lesionado, o camisa 10 recebeu respaldo total de Ancelotti, que revelou na coletiva as primeiras conversas que já teve com o jogador.

— Falamos um pouco de tudo, de sua recuperação. Ele entendeu o seu papel nesta Copa do Mundo. Todos os dias está fazendo bem. Está trabalhando para se recuperar o mais rápido possível. Está em um bom ambiente. Vai ser um jogador importante nesse ambiente. Importante para ele entender seu papel e acredito que ele entendeu muito bem — disse.

A expectativa agora fica por conta da evolução diária do jogador. Caso o cronograma seja mantido, Neymar deverá estar à disposição para atuar ainda durante a fase de grupos, reforçando a Seleção Brasileira em um momento decisivo da caminhada rumo ao título mundial.

Ancelotti observa treino da Seleção Brasileira (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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