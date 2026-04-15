Espanhóis se revoltam após eliminação de Real Madrid: 'Injustiça'

A imprensa espanhola reagiu com indignação e um forte sentimento de injustiça à eliminação do Real Madrid na Champions League após a derrota por 4 a 3 para o Bayern de Munique nesta terça-feira (14). O tom geral dos principais jornais de Madri, como o "Marca" e o "AS", foi de revolta contra a arbitragem de Slavko Vincic, focando especialmente na expulsão de Camavinga na reta final do confronto. Apesar da queda, os periódicos destacaram que a equipe "honrou o nome" e se despediu da competição de forma digna.

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O jornal "Marca" estampou em sua home a manchete "Que Injustiça", classificando a decisão do árbitro esloveno como "absurda". Para o diário, o segundo cartão amarelo aplicado ao francês por carregar a bola após uma falta cometida "manchou uma homenagem ao futebol". O periódico ressaltou que o Real Madrid, mesmo em uma temporada irregular, lutou até o fim;

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– Camavinga tirou a bola de todos os seus companheiros. Expulsar um jogador por uma coisa dessas é como tentar matar o futebol. Incompreensível. Injustiça – destacou a análise do Marca, sublinhando que o time merecia uma despedida melhor.

Camavinga se despedindo do campo após a expulsão em Real Madrid x Bayern de Munique (Foto: Alexandra Beier/AFP)

Diferente de outras eliminações, o desempenho coletivo e individual não foi o alvo principal das críticas. O jornal "AS" seguiu a linha da "despedida honrosa", afirmando que o Real Madrid "aterrorizou a Europa com seu instinto de sobrevivência" e levou o Bayern ao limite. A atuação de jogadores como Arda Güler, autor de dois gols, e a postura resiliente do elenco sob o comando de Álvaro Arbeloa foram elogiadas, enquanto a arbitragem foi descrita como "caprichosa".

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Nas avaliações individuais, os brasileiros tiveram destinos distintos nas análises espanholas. Éder Militão foi um dos mais elogiados pelo "Marca", recebendo nota 8. O zagueiro foi descrito como uma figura de "liderança tremenda", vencendo duelos aéreos cruciais contra o ataque alemão. Por outro lado, Vini Jr recebeu nota 6; embora tenha sido chamado de "mestre do jogo" pela pressão exercida e pela assistência para o gol de Mbappé, o atacante foi criticado por hesitar em contra-ataques e perder uma chance clara de ampliar o placar para 4 a 2.

– O brasileiro está frustrado porque teria ficado cara a cara com o gol se Mbappé o tivesse visto. Vini perde uma chance de ouro com tudo a seu favor – pontuou a crônica do jogo.

Arbitragem criticada após eliminação do Real Madrid

O ponto central da discórdia em toda a Espanha permanece sendo o critério do árbitro Vincic. O "AS" sugeriu que a decisão de expulsar Camavinga por atrasar uma cobrança de falta foi "inédita em uma partida deste nível" e "ultrajante". A percepção é de que o Real Madrid controlava psicologicamente o jogo até ficar com um jogador a menos, momento que permitiu ao Bayern marcar os dois gols finais em um intervalo de oito minutos.

Apesar da eliminação selar o fim das chances de título na temporada, o sentimento nos bastidores do Bernabéu, ecoado pela imprensa, é de orgulho pela entrega demonstrada em Munique. O consenso entre os analistas é que o Real Madrid "fez jus ao seu prestígio continental" e que os erros dos goleiros e do árbitro pesaram mais do que a falta de futebol da equipe espanhola.

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