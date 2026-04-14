Primeiro, a reclamação foi com a dificuldade em ser contemplado no sorteio para a venda de ingressos para a Copa do Mundo. Depois, torcedores passaram a criticar os preços elevados dos bilhetes, cuja tabela dinâmica está fazendo algumas entradas custarem dezenas de milhares de reais. Agora, a cerca de dois meses do início do Mundial, surge um novo incômodo: muitos que conseguiram efetivamente comprar ingressos em setores mais caros estão se sentindo enganados.

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Isso porque, há cerca de uma semana, a Fifa passou a vender bilhetes para uma nova categoria, bem próxima ao campo. Era justamente o espaço que quem comprava os ingressos para a Categoria 1 achava que ficaria durante os jogos da Copa do Mundo. Mas os assentos exatos começaram a ser informados este mês, e muitos torcedores souberam que ficarão em posições mais afastadas, alguns até mesmo atrás do gol, segundo relatos enviados ao "The Athletic", suplemento esportivo do NY Times.

A nova categoria é chamada "Frontal 1", e oferece bilhetes para as primeiras fileiras. Os preços, obviamente, são ainda mais caros se comparados àqueles atribuídos à Categoria 1. Há também a nova opção "Frontal 2", para os melhores lugares da Categoria 2.

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Para ficar mais claro: no momento da compra do ingresso para a Copa do Mundo, os torcedores se deparavam com um mapa do estádio, dividido por setores. A imagem ilustrava, por exemplo, toda a arquibancada da Categoria 1 — o que levava a crer que quem comprasse um bilhete poderia ser contemplado com qualquer assento do setor, na primeira ou na última fila. Mas não é o que vem ocorrendo.

Além disso, alguns dos mapas dos estádios passaram por alterações entre a primeira versão e as mais recentes, com categorias mais nobres sendo expandidas para áreas que, originalmente, eram vendidas por preços menores.

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Uma das possibilidades é de que ingressos que agora surgem como "Frontal 1" e "Frontal 2" estavam separados para aqueles torcedores que compram os pacotes de hospitalidade da Fifa, que garantem acesso facilitado, transporte e hospedagem.

O Lance! pediu um posicionamento à Fifa. A entidade declarou que os mapas disponibilizados no momento da compra dos ingressos "foram elaborados para servir de orientação, e não para mostrar a disposição exata dos assentos". Ainda segundo o comunicado, "os mapas indicativos foram atualizados para destacar as áreas destinadas aos torcedores PMA" (sigla em inglês que se refere aos ingressos destinados às associações dos países classificados).

Enquanto estádio de Dallas ganha novo gramado, ocupação das arquibancadas é motivo de críticas (Foto: Stacy Revere/Getty Images via AFP)

Confira nota da Fifa sobre os ingressos da Copa do Mundo

Durante as diversas fases de venda que antecederam a atual Fase de Vendas de Última Hora, a FIFA publicou mapas indicativos das categorias para ajudar os torcedores a entender onde seus assentos poderiam estar localizados dentro do estádio. Esses mapas foram elaborados para servir de orientação, e não para mostrar a disposição exata dos assentos, e refletem a distribuição geral de cada categoria de ingresso dentro do estádio.

Após o sorteio final e a abertura da fase de vendas para torcedores PMA, esses mapas indicativos foram atualizados para destacar as áreas destinadas aos torcedores PMA. Ao adicionar esses detalhes aos mapas, a FIFA teve como objetivo ajudar os torcedores PMA a identificar seções onde torcedores do mesmo time poderiam razoavelmente esperar sentar-se juntos, sujeito à disponibilidade e à alocação final. Essas áreas dedicadas aos torcedores estão localizadas em seções de assentos que, para o público em geral, correspondem aos assentos da Categoria 1 e da Categoria 2.

Agora que a fase de vendas exclusiva para os torcedores do PMA chegou ao fim e os assentos foram atribuídos, a FIFA passou a oferecer a venda direta de assentos. Os assentos não adquiridos durante a fase do PMA foram devolvidos ao estoque disponível para o público em geral. Os torcedores podem agora selecionar um assento específico diretamente no mapa interativo, com total visibilidade da localização exata do assento no momento da compra.

Paralelamente, e para garantir clareza aos torcedores que já adquiriram ingressos nas fases de venda anteriores e agora receberam a indicação de um assento, a FIFA disponibilizou mapas das categorias de ingressos sem a indicação das seções máximas potenciais para torcedores. Esses mapas refletem a realidade final do zoneamento por categoria, sem sobrepor as premissas de planejamento anteriores relacionadas ao agrupamento de torcedores, que deixaram de ser aplicáveis assim que o estoque foi disponibilizado de forma mais ampla.

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