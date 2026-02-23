A cidade mexicana de Guadalajara, que sediará quatro jogos da Copa do Mundo, enfrenta uma onda de violência e gera preocupação global a quatro meses do início do torneio. O clima de tensão começou após forças policiais matarem o líder do Cartel de Jalisco Nueva Generación, o narcotraficante Nemesio Rúben Oseguera Cervantes, conhecido como "El Mencho", na tarde de domingo (22).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Conforme noticiou a imprensa mexicana, criminosos retaliaram com ataques localizados e barricadas com veículos queimados em rodovias. Com isso, as aulas foram suspensas em escolas de todo o estado de Jalisco, cuja capital é Guadalajara. No âmbito esportivo, jogos foram cancelados nos campeonatos mexicanos feminino e masculino, não apenas na região. Foi o caso do duelo entre Querétaro e Juárez, que aconteceria a cerca de 350 km da cidade mais afetada.

A situação levou o governo local a ativar o "protocolo de alerta vermelho", parando atividades ordinárias e encorajando os cidadãos a permanecerem em suas casas.

continua após a publicidade

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Preocupação com a Copa do Mundo

Com a realização prevista de quatro jogos do Mundial no Estádio Akron, casa do Chivas Guadalajara, a imprensa global levantou sérias preocupações sobre a segurança durante o evento, mesmo que ainda faltem mais de três meses para o seu início. O jornal inglês "The Guardian", por exemplo, relembrou outros casos de violência no México conectados ao esporte e pediu "que os políticos mexicanos provem que conseguem manter os cidadãos seguros".

continua após a publicidade

Repercussão do caso na imprensa esportiva global:

The Guardian (Inglaterra): "México entra em erupção e medo com segurança da Copa do Mundo aumenta após morte de chefe de cartel"

Diário As (México): "Copa do Mundo em suspense: o mundo está de olho em Jalisco"

Daily Mail (Inglaterra): "O caos dos cartéis no México gera grande preocupação com a segurança entre os torcedores da Copa do Mundo"

The Athletic (EUA): "Tumultos em Guadalajara, cidade-sede da Copa do Mundo de 2026, após o México matar o narcotraficante El Mencho"

L'Équipe (França): "Partidas adiadas no México devido a traficantes de drogas, quatro meses antes da Copa do Mundo"

Bild (Alemanha): "Condições de guerra após morte de narcotraficante no México: ainda é possível realizar uma Copa do Mundo?"

Mundo Deportivo (Espanha): "Copa do Mundo de 2026 em Guadalajara corre perigo? Qual será a postura da Fifa após a violência por El Mencho?"

The Chosun Ilbo (Coreia): "Medo com segurança no México aumenta às vésperas da Copa do Mundo, com a violência dos cartéis ameaçando a seleção coreana"

Os quatro jogos da Copa do Mundo em Guadalajara:

Coreia do Sul x Vencedor do playoff D da Uefa (Grupo A) - 11/06

México x Coreia do Sul (Grupo A)- 18/06

Colômbia x Vencedor do playoff continental 1 (Grupo K)- 23/06

Uruguai x Espanha (Grupo H) - 26/06