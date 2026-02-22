Hugo Souza vira assunto em Portuguesa x Corinthians: 'brincadeira'

A Portuguesa abriu o placar no confronto contra o Corinthians, deste domingo (22), no Canindé, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Durante o primeiro tempo, o goleiro Hugo Souza virou assunto nas redes sociais ao protagonizar dois lances antagônicos. Primeiro, ele pegou um pênalti e depois falhou no lance do gol da Lusa.

A defesa da penalidade aconteceu aos 23 minutos. Na ocasião, o arqueiro parou a cobrança de Renê no canto esquerdo da meta. O lance aumentou o retrospecto positivo de Hugo Souza em defesa de pênaltis pelo Timão.

No entanto, aos 37 minutos da partida, o goleiro foi alvo de críticas por não conseguir defender o arremate de Zé Vitor, autor do gol da Portuguesa. O lance teve origem quando o zagueiro André Ramalho errou um cabeceio, e assim, deixou a bola viva para o meia da Lusa finalizar de primeira de fora da área.

A jogada foi rápida e a finalização foi rasteira e forte. Contudo, perto dos braços de Hugo Souza, que chegou a tentar, mas não conseguiu realizar a defesa. Nas redes sociais, alguns torcedores do Corinthians consideraram o lance como um frango. Veja abaixo:

