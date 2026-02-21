menu hamburguer
Cinco anos depois, Zidane volta ao futebol e pode assumir seleção

Treinador teria feito um acordo verbal para assumir França após Mundial

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/02/2026
12:09
Zinedine Zidane está de volta ao futebol. O técnico francês, que estava sem clube desde que deixou o Real Madrid em junho de 2021, chegou a um acordo verbal para assumir o comando da seleção da França. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano neste sábado (21). O acerto, no entanto, só será oficializado após a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo Romano, o entendimento entre Zidane e a Federação Francesa de Futebol já está alinhado, mas nada será alterado antes do Mundial, pois, até lá, Didier Deschamps segue no cargo.

– A situação está clara. Pelo que entendi, existe um acordo verbal entre Zidane e a Federação Francesa de Futebol. Ele será o novo técnico da seleção após a Copa do Mundo. Por enquanto, o foco está na Copa do Mundo com Deschamps – afirmou o jornalista em seu canal no YouTube.

Zidane perto do cargo dos sonhos

Zidane sempre deixou público seu desejo de comandar a seleção francesa. Ídolo máximo do futebol do país, o ex-meio-campista disputou 108 partidas com a camisa dos Bleus e foi campeão do mundo em 1998, tornando-se herói nacional. Sua trajetória como jogador na seleção se encerrou em 2006, após a final da Copa do Mundo na Alemanha.

Desde que deixou o Real Madrid, onde conquistou três Champions League seguidas, Zidane recusou diversas propostas de clubes europeus e aguardou o momento certo para assumir a França. Agora, a quatro anos do último trabalho no banco de reservas, o marselhês enfim terá a oportunidade de comandar os Bleus na próxima era pós-Copa.

