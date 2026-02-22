Diversos atletas foram parte da delegação, mas não jogaram em campo.

Convocados para a Copa do Mundo representam a elite do futebol brasileiro.

Ir para uma Copa do Mundo é o ápice da carreira de qualquer jogador brasileiro. Vestir a camisa da Seleção no maior torneio do planeta significa entrar para uma linhagem que atravessa gerações, marcada por títulos, traumas e atuações históricas. Só a convocação já representa uma consagração pública, um selo definitivo de pertencimento à elite do futebol mundial. O Lance! lista os brasileiros foram para a Copa do Mundo e não jogaram.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mas nem todo convocado entra em campo. Ao longo da história das Copas, diversos atletas brasileiros fizeram parte da delegação, treinaram, viajaram, participaram da rotina da competição — e terminaram o torneio sem disputar sequer um minuto oficial. Ainda assim, seus nomes permanecem registrados nas listas oficiais da FIFA e nos almanaques da Seleção.

As razões variam conforme a época e o contexto. Em muitos casos, a estabilidade da equipe titular impediu alterações: técnicos mantiveram a base intacta durante toda a campanha, especialmente em Mundiais vencidos pelo Brasil. Quando o time encaixava, não havia motivo para mexer.

continua após a publicidade

Em outras situações, a concorrência interna era simplesmente muito forte. Reservas de craques como Pelé, Zico, Romário ou Ronaldo dificilmente encontravam espaço. O Brasil historicamente levou elencos profundos, com qualidade suficiente para formar dois times competitivos — o que naturalmente deixou alguns nomes sem oportunidade.

Há também os casos de lesão, cortes às vésperas da estreia ou circunstâncias específicas que limitaram o uso de determinados jogadores. Em algumas Copas, atletas foram convocados já em recuperação física, atuando como opção emergencial. Em outras, jovens promessas foram chamadas mais para ganhar experiência do que para jogar imediatamente.

continua após a publicidade

Outro fator recorrente envolve os goleiros. Desde que o elenco passou a contar oficialmente com três arqueiros, tornou-se comum que ao menos um deles encerrasse a competição sem atuar. Em várias edições, o Brasil teve titulares absolutos que jogaram todas as partidas, deixando os reservas apenas como segurança estratégica.

Mesmo sem minutos em campo, esses jogadores participaram do processo coletivo. Estiveram nos treinos, nas concentrações, nos bastidores decisivos. Em Copas vencidas pelo Brasil, como 1994 e 2002, alguns retornaram protagonistas em edições seguintes. Outros ficaram marcados como parte silenciosa de uma geração histórica.

A seguir, a lista histórica dos brasileiros que participaram de Copas do Mundo sem entrar em campo, organizada por edição.

Brasileiros foram para a Copa do Mundo e não jogaram

Mundial de 1930 (Uruguai)

Benevenuto (goleiro, Botafogo) – Reserva de Joel; atuava como terceiro goleiro. Doca (atacante, América-RJ) – Reserva no setor ofensivo.

Copa de 1934 (Itália)

Ariel (zagueiro, Fluminense) – Convocado como opção defensiva, mas não utilizado.

Mundial de 1950 (Brasil)

Adãozinho (atacante, São Paulo) – Reserva de Zizinho e Ademir.

– Reserva de Zizinho e Ademir. Nena (atacante, Flamengo) – Alternativa no ataque.

Copa de 1962 (Chile)

Altair (zagueiro, Fluminense) – Reserva de Mauro Ramos e Zózimo.

– Reserva de Mauro Ramos e Zózimo. Jair da Costa (atacante, Flamengo) – Opção ofensiva não acionada.

Mundial de 1966 (Inglaterra)

Manga (goleiro, Botafogo) – Reserva de Gilmar.

Copa de 1974 (Alemanha Ocidental)

Dirceu Lopes (meia, Cruzeiro) – Não utilizado durante o torneio.

Mundial de 1978 (Argentina)

Gilmar Rinaldi (goleiro, Internacional) – Terceiro goleiro.

Copa de 1986 (México)

Leandro (lateral, Flamengo) – Recusou convocação por conflito com a CBF.

– Recusou convocação por conflito com a CBF. Toninho Cerezo (meia, Atlético-MG) – Lesionado antes da estreia.

Mundial de 1994 (Estados Unidos)

Gilmar Rinaldi (goleiro, Corinthians) – Reserva de Taffarel. Ronaldo (atacante, Cruzeiro) – Integrante do elenco campeão aos 17 anos.

Copa de 1998 (França)

André Cruz (zagueiro, Milan) – Reserva na defesa. Carlos Germano (goleiro, Flamengo) – Reserva de Taffarel. Dida (goleiro, Cruzeiro) – Terceiro goleiro.

Mundial de 2002 (Coreia do Sul/Japão)

Dida (goleiro, Corinthians) – Reserva de Marcos. Rogério Ceni (goleiro, São Paulo) – Terceiro goleiro.

Copa de 2006 (Alemanha)

Júlio César (goleiro, Inter de Milão) – Reserva de Dida.

Mundial de 2010 (África do Sul)

Doni (goleiro, Roma) – Terceiro goleiro.

Copa de 2014 (Brasil)

Victor (goleiro, Atlético-MG) – Reserva de Júlio César.

Mundial de 2018 (Rússia)