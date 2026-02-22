O duelo entre Chivas Guadalajara e América-MEX, válido pela 10ª rodada do Clausura da Liga MX Femenil 2025/26, foi adiado neste domingo por razões de segurança. A partida seria disputada no Estádio Akron, em Guadalajara, uma das cidades-sede da Copa do Mundo FIFA de 2026.

O cancelamento ocorreu após a morte de Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como "El Mencho", apontado como líder do cartel Jalisco Nueva Generación. Segundo autoridades mexicanas, a operação que resultou na morte do chefe do grupo criminoso desencadeou uma série de distúrbios na região metropolitana de Guadalajara.

De acordo com a imprensa local, houve bloqueios em diversas vias com veículos incendiados e roubados, confrontos entre forças de segurança e integrantes do cartel, além de relatos de tensão nas imediações do aeroporto internacional da cidade. Diante do cenário, a liga optou pelo adiamento do confronto para preservar atletas, comissões técnicas e torcedores. A organização informou que buscará uma nova data para a realização do clássico.

O duelo colocaria frente a frente duas das principais forças do futebol feminino mexicano. O América, das brasileiras Geyse e Isa Haas, ocupa a quarta colocação, com 21 pontos em nove jogos (seis vitórias e três empates), ataque de 23 gols e defesa sólida, com apenas cinco sofridos. Já o Chivas aparece em segundo lugar, com 22 pontos em nove partidas (sete vitórias, um empate e uma derrota), ostentando saldo positivo de +12.

Como está a Liga Mexicana Feminina

O Clausura 2025/26 da Liga MX Femenil reúne 18 equipes na fase regular. Após as 17 rodadas, os oito melhores avançam às quartas de final, seguidas por semifinais e decisão em jogos eliminatórios.

Na atual edição, o Monterrey Femenil lidera com 26 pontos em dez rodadas, seguido de perto por Chivas e Toluca Femenil, ambos com 22. O América aparece logo atrás, mantendo-se na briga direta pela ponta. Outros clubes tradicionais, como Tigres UANL Femenil e Pachuca Femenil, também figuram no pelotão de cima.

Entre os destaques individuais, a artilheira é Charlyn Corral, do Pachuca, com dez gols, enquanto nomes como Diana Ordóñez (Tigres) e Eugénie Le Sommer (Toluca) também aparecem entre as principais goleadoras.

Impacto para Guadalajara e a Copa de 2026

Guadalajara será uma das sedes mexicanas da Copa do Mundo de 2026, ao lado de outras cidades do país, em torneio organizado conjuntamente por México, Estados Unidos e Canadá.

O Estádio Akron receberá quatro partidas do Mundial, incluindo confrontos de fase de grupos, como Uruguai e Espanha e México e Coreia do Sul.