Pênaltis tiveram impacto decisivo em partidas ao longo da história.

Neymar é o único a cobrar em duas edições (2014 e 2022).

Brasil marcou seu primeiro gol de pênalti em Copas em 1954.

Cobrar um pênalti em Copa do Mundo nunca é um gesto comum. A poucos metros do gol, sob pressão mundial, o jogador carrega não apenas a responsabilidade do lance, mas o peso da história da Seleção Brasileira. Em um torneio que decide carreiras em segundos, a marca da cal transforma técnica em nervos de aço. O Lance! lista os jogadores do Brasil que marcaram gols de pênalti em Copas do Mundo.

Ao longo das 22 edições disputadas entre 1930 e 2022, o Brasil construiu fama de futebol ofensivo e criativo, mas também precisou resolver partidas em cobranças diretas da marca penal. Diferentemente das disputas por pênaltis pós-prorrogação, aqui falamos apenas dos gols marcados em pênaltis durante o tempo normal ou prorrogação das partidas.

Curiosamente, o Brasil demorou a marcar seu primeiro gol de pênalti em Copas. Apesar de participar desde 1930, a primeira conversão brasileira só aconteceu em 1954. Desde então, os gols da marca da cal atravessaram gerações, de Djalma Santos a Neymar.

Alguns desses pênaltis aconteceram em jogos dramáticos; outros, em partidas mais controladas. Em certos casos, foram decisivos para confirmar vitórias. Em outros, apenas ampliaram a vantagem. Todos, porém, entraram para a estatística oficial da FIFA.

Abaixo, a lista completa de todos os jogadores brasileiros que marcaram gols de pênalti em Copas do Mundo, com ano, adversário e contexto da partida.

Jogadores do Brasil que marcaram gols de pênalti em Copas do Mundo

Copa do Mundo de 1954 (Suíça)

Djalma Santos

Gol de pênalti contra a Hungria 27 de junho de 1954 Hungria 4 x 2 Brasil Estádio Wankdorf, Berna

Primeiro gol de pênalti do Brasil na história das Copas.

Mundial de 1978 (Argentina)

Zico

Gol de pênalti contra o Peru 14 de junho de 1978 Brasil 3 x 0 Peru Mendoza

Copa do Mundo de 1986 (México)

Sócrates

Gol de pênalti contra a Polônia 16 de junho de 1986 Brasil 4 x 0 Polônia

Careca

Gol de pênalti contra a Polônia Mesmo jogo

Única partida em que dois brasileiros marcaram de pênalti na mesma Copa.

Mundial de 1994 (Estados Unidos)

Raí

Gol de pênalti contra a Rússia 20 de junho de 1994 Brasil 2 x 0 Rússia Palo Alto

Copa do Mundo de 1998 (França)

Ronaldo

Gol de pênalti contra o Chile 27 de junho de 1998 Brasil 4 x 1 Chile

Mundial de 2002 (Coreia do Sul/Japão)

Rivaldo

Gol de pênalti contra a Turquia 3 de junho de 2002 Brasil 2 x 1 Turquia

Ronaldinho Gaúcho

Gol de pênalti contra a China 8 de junho de 2002 Brasil 4 x 0 China

Copa do Mundo de 2014 (Brasil)

Neymar

Gol de pênalti contra a Croácia 12 de junho de 2014 Brasil 3 x 1 Croácia Arena de São Paulo

Mundial de 2022 (Catar)

Neymar

Gol de pênalti contra a Coreia do Sul 5 de dezembro de 2022 Brasil 4 x 1 Coreia do Sul

Resumo histórico

Desde 1954 até 2022, os jogadores brasileiros que marcaram gols de pênalti em Copas do Mundo são:

Djalma Santos

Zico

Sócrates

Careca

Raí

Ronaldo

Rivaldo

Ronaldinho Gaúcho

Neymar

Neymar é o único da lista a converter pênaltis em duas edições diferentes (2014 e 2022). Ronaldo e Rivaldo participaram da Copa de 2002, mas apenas Rivaldo converteu penalidade naquele Mundial.

Os pênaltis fazem parte da história da Seleção Brasileira nas Copas, não como marca dominante, mas como capítulos decisivos dentro de campanhas que atravessaram gerações e estilos de jogo.