imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLancepédia

Jogadores do Brasil que marcaram gols de pênalti em Copas do Mundo

Os cobradores que converteram penalidades em jogos da Seleção em Copas do Mundo.

Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 21/02/2026
07:32
Neymar na Seleção Brasileira (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)
imagem cameraNeymar cobra pênalti contra a Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2022, no Catar. (Miguel SCHINCARIOL / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Brasil marcou seu primeiro gol de pênalti em Copas em 1954.
Neymar é o único a cobrar em duas edições (2014 e 2022).
Pênaltis tiveram impacto decisivo em partidas ao longo da história.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Cobrar um pênalti em Copa do Mundo nunca é um gesto comum. A poucos metros do gol, sob pressão mundial, o jogador carrega não apenas a responsabilidade do lance, mas o peso da história da Seleção Brasileira. Em um torneio que decide carreiras em segundos, a marca da cal transforma técnica em nervos de aço. O Lance! lista os jogadores do Brasil que marcaram gols de pênalti em Copas do Mundo.

continua após a publicidade

Ao longo das 22 edições disputadas entre 1930 e 2022, o Brasil construiu fama de futebol ofensivo e criativo, mas também precisou resolver partidas em cobranças diretas da marca penal. Diferentemente das disputas por pênaltis pós-prorrogação, aqui falamos apenas dos gols marcados em pênaltis durante o tempo normal ou prorrogação das partidas.

Curiosamente, o Brasil demorou a marcar seu primeiro gol de pênalti em Copas. Apesar de participar desde 1930, a primeira conversão brasileira só aconteceu em 1954. Desde então, os gols da marca da cal atravessaram gerações, de Djalma Santos a Neymar.

continua após a publicidade

Alguns desses pênaltis aconteceram em jogos dramáticos; outros, em partidas mais controladas. Em certos casos, foram decisivos para confirmar vitórias. Em outros, apenas ampliaram a vantagem. Todos, porém, entraram para a estatística oficial da FIFA.

Abaixo, a lista completa de todos os jogadores brasileiros que marcaram gols de pênalti em Copas do Mundo, com ano, adversário e contexto da partida.

continua após a publicidade

Jogadores do Brasil que marcaram gols de pênalti em Copas do Mundo

Copa do Mundo de 1954 (Suíça)

Djalma Santos

  1. Gol de pênalti contra a Hungria
  2. 27 de junho de 1954
  3. Hungria 4 x 2 Brasil
  4. Estádio Wankdorf, Berna

Primeiro gol de pênalti do Brasil na história das Copas.

Mundial de 1978 (Argentina)

Zico

  1. Gol de pênalti contra o Peru
  2. 14 de junho de 1978
  3. Brasil 3 x 0 Peru
  4. Mendoza

Copa do Mundo de 1986 (México)

Sócrates

  1. Gol de pênalti contra a Polônia
  2. 16 de junho de 1986
  3. Brasil 4 x 0 Polônia

Careca

  1. Gol de pênalti contra a Polônia
  2. Mesmo jogo

Única partida em que dois brasileiros marcaram de pênalti na mesma Copa.

Mundial de 1994 (Estados Unidos)

Raí

  1. Gol de pênalti contra a Rússia
  2. 20 de junho de 1994
  3. Brasil 2 x 0 Rússia
  4. Palo Alto

Copa do Mundo de 1998 (França)

Ronaldo

  1. Gol de pênalti contra o Chile
  2. 27 de junho de 1998
  3. Brasil 4 x 1 Chile

Mundial de 2002 (Coreia do Sul/Japão)

Rivaldo

  1. Gol de pênalti contra a Turquia
  2. 3 de junho de 2002
  3. Brasil 2 x 1 Turquia

Ronaldinho Gaúcho

  1. Gol de pênalti contra a China
  2. 8 de junho de 2002
  3. Brasil 4 x 0 China

Copa do Mundo de 2014 (Brasil)

Neymar

  1. Gol de pênalti contra a Croácia
  2. 12 de junho de 2014
  3. Brasil 3 x 1 Croácia
  4. Arena de São Paulo

Mundial de 2022 (Catar)

Neymar

  1. Gol de pênalti contra a Coreia do Sul
  2. 5 de dezembro de 2022
  3. Brasil 4 x 1 Coreia do Sul

Resumo histórico

Desde 1954 até 2022, os jogadores brasileiros que marcaram gols de pênalti em Copas do Mundo são:

  • Djalma Santos
  • Zico
  • Sócrates
  • Careca
  • Raí
  • Ronaldo
  • Rivaldo
  • Ronaldinho Gaúcho
  • Neymar

Neymar é o único da lista a converter pênaltis em duas edições diferentes (2014 e 2022). Ronaldo e Rivaldo participaram da Copa de 2002, mas apenas Rivaldo converteu penalidade naquele Mundial.

Os pênaltis fazem parte da história da Seleção Brasileira nas Copas, não como marca dominante, mas como capítulos decisivos dentro de campanhas que atravessaram gerações e estilos de jogo.

