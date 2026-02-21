Jogadores do Brasil que marcaram gols de pênalti em Copas do Mundo
Os cobradores que converteram penalidades em jogos da Seleção em Copas do Mundo.
Cobrar um pênalti em Copa do Mundo nunca é um gesto comum. A poucos metros do gol, sob pressão mundial, o jogador carrega não apenas a responsabilidade do lance, mas o peso da história da Seleção Brasileira. Em um torneio que decide carreiras em segundos, a marca da cal transforma técnica em nervos de aço. O Lance! lista os jogadores do Brasil que marcaram gols de pênalti em Copas do Mundo.
Ao longo das 22 edições disputadas entre 1930 e 2022, o Brasil construiu fama de futebol ofensivo e criativo, mas também precisou resolver partidas em cobranças diretas da marca penal. Diferentemente das disputas por pênaltis pós-prorrogação, aqui falamos apenas dos gols marcados em pênaltis durante o tempo normal ou prorrogação das partidas.
Curiosamente, o Brasil demorou a marcar seu primeiro gol de pênalti em Copas. Apesar de participar desde 1930, a primeira conversão brasileira só aconteceu em 1954. Desde então, os gols da marca da cal atravessaram gerações, de Djalma Santos a Neymar.
Alguns desses pênaltis aconteceram em jogos dramáticos; outros, em partidas mais controladas. Em certos casos, foram decisivos para confirmar vitórias. Em outros, apenas ampliaram a vantagem. Todos, porém, entraram para a estatística oficial da FIFA.
Abaixo, a lista completa de todos os jogadores brasileiros que marcaram gols de pênalti em Copas do Mundo, com ano, adversário e contexto da partida.
Jogadores do Brasil que marcaram gols de pênalti em Copas do Mundo
Copa do Mundo de 1954 (Suíça)
Djalma Santos
- Gol de pênalti contra a Hungria
- 27 de junho de 1954
- Hungria 4 x 2 Brasil
- Estádio Wankdorf, Berna
Primeiro gol de pênalti do Brasil na história das Copas.
Mundial de 1978 (Argentina)
Zico
- Gol de pênalti contra o Peru
- 14 de junho de 1978
- Brasil 3 x 0 Peru
- Mendoza
Copa do Mundo de 1986 (México)
Sócrates
- Gol de pênalti contra a Polônia
- 16 de junho de 1986
- Brasil 4 x 0 Polônia
Careca
- Gol de pênalti contra a Polônia
- Mesmo jogo
Única partida em que dois brasileiros marcaram de pênalti na mesma Copa.
Mundial de 1994 (Estados Unidos)
Raí
- Gol de pênalti contra a Rússia
- 20 de junho de 1994
- Brasil 2 x 0 Rússia
- Palo Alto
Copa do Mundo de 1998 (França)
Ronaldo
- Gol de pênalti contra o Chile
- 27 de junho de 1998
- Brasil 4 x 1 Chile
Mundial de 2002 (Coreia do Sul/Japão)
Rivaldo
- Gol de pênalti contra a Turquia
- 3 de junho de 2002
- Brasil 2 x 1 Turquia
Ronaldinho Gaúcho
- Gol de pênalti contra a China
- 8 de junho de 2002
- Brasil 4 x 0 China
Copa do Mundo de 2014 (Brasil)
Neymar
- Gol de pênalti contra a Croácia
- 12 de junho de 2014
- Brasil 3 x 1 Croácia
- Arena de São Paulo
Mundial de 2022 (Catar)
Neymar
- Gol de pênalti contra a Coreia do Sul
- 5 de dezembro de 2022
- Brasil 4 x 1 Coreia do Sul
Resumo histórico
Desde 1954 até 2022, os jogadores brasileiros que marcaram gols de pênalti em Copas do Mundo são:
- Djalma Santos
- Zico
- Sócrates
- Careca
- Raí
- Ronaldo
- Rivaldo
- Ronaldinho Gaúcho
- Neymar
Neymar é o único da lista a converter pênaltis em duas edições diferentes (2014 e 2022). Ronaldo e Rivaldo participaram da Copa de 2002, mas apenas Rivaldo converteu penalidade naquele Mundial.
Os pênaltis fazem parte da história da Seleção Brasileira nas Copas, não como marca dominante, mas como capítulos decisivos dentro de campanhas que atravessaram gerações e estilos de jogo.
