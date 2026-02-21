menu hamburguer
Nova obra de Rodrigo Santoro revive a Copa de 70 com Pelé e outros craques; entenda

Ator esteve no Rio Open para prestigiar vitória de João Fonseca

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 21/02/2026
18:03
Jairzinho comemora gol do Brasil diante da Itália na final da Copa do Mundo de 1970
Jairzinho comemora gol do Brasil diante da Itália na final da Copa do Mundo de 1970 (Foto: Divulgação/Fifa)
Às vésperas de mais uma Copa do Mundo, o clima de nostalgia volta a rondar o torcedor brasileiro. Embalado por esse sentimento, Rodrigo Santoro estrela "BR-70", produção que revisita o tricampeonato mundial conquistado pela Seleção em 1970, no México. O ator adiantou detalhes do projeto em conversa com o Lance! durante o Rio Open.

No longa, que deve ser lançado em formato de minissérie, Santoro interpreta João Saldanha, técnico responsável por montar a base da equipe antes de ser demitido cerca de dois meses antes do Mundial. Quem assumiu o comando foi Zagallo, que conduziu a Seleção ao título histórico.

— É basicamente a reconstituição da Copa de 70, onde o Brasil foi tricampeão e temos o que é considerado o maior time de todos os tempos. (O time) foi escalado, por acaso, pelo personagem que eu faço, que é o João Saldanha — explicou o ator.

Santoro destacou ainda que a produção será uma oportunidade para apresentar às novas gerações alguns dos maiores nomes da história do futebol. Sem revelar muitos detalhes, o ator afirmou que a obra deve ter quatro ou cinco episódios e que a estreia está prevista para as semanas que antecedem a Copa do Mundo de 2026, em junho.

— Para a garotada que não conhece, vai ser uma ótima oportunidade para ver a reconstituição de Pelé, Tostão, Rivelino, Carlos Alberto, só craque jogando.

Do futebol ao tênis: emoção nas arquibancadas

Se nas telas Santoro revive um dos capítulos mais gloriosos do futebol brasileiro, nas arquibancadas ele também tem buscado novas emoções. Neste sábado (21), o ator acompanhou a vitória de João Fonseca e Marcelo Melo sobre os alemães Mark Wallner e Jakob Schnaitter, pela semifinal de duplas do Rio Open. A partida, decidida no tie-break, surpreendeu o público e manteve o clima de tensão até o último ponto.

— No começo, achei que o Marcelo e o João estavam dominando. Depois, os alemães cresceram no jogo. Eu não esperava que fosse para o tie-break, fiquei surpreso. Acho que o público também não sabia o que ia acontecer ali no fim. Foi tenso, mas deu Brasil. E vai dar de novo na final — apostou.

João Fonseca e Marcelo Melo comemoram ponto na vitória na semifinal do Rio Open (Foto: João Pires/Fotojump)
João Fonseca e Marcelo Melo comemoram ponto na vitória na semifinal do Rio Open (Foto: João Pires/Fotojump)

