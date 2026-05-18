O que esperar da convocação de Ancelotti para a Copa do Mundo

A segunda-feira promete ser um dia movimentado do calendário do futebol brasileiro em 2026. Em evento marcado para o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, às 17h (de Brasília), o técnico Carlo Ancelotti vai anunciar os convocados da Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo. A expectativa é enorme não apenas pelos nomes escolhidos, mas também pelas dúvidas que cercam a lista final, especialmente em relação a Neymar, às jovens promessas e aos atletas que vivem momentos decisivos na Europa.

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A cerimônia terá clima de grande evento internacional. A previsão é de presença de mais de 700 jornalistas de diferentes países, reforçando a dimensão global da convocação brasileira. Profissionais da imprensa da Europa, Ásia, América do Norte e Oriente Médio já confirmaram cobertura do anúncio, transformando o Museu do Amanhã em uma espécie de centro do futebol mundial por um dia.

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Confira abaixo os principais pontos que cercam a convocação:

Neymar será chamado?

O principal assunto da lista segue sendo Neymar. Recuperado fisicamente e novamente em atividade após meses marcados por lesões, o atacante continua dividindo opiniões. Internamente, existe o entendimento de que sua experiência pode ser importante em uma competição tão curta e intensa quanto a Copa do Mundo. Ao mesmo tempo, há discussões sobre ritmo de jogo, condição física e espaço para atletas mais jovens.

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Mesmo cercado de questionamentos, Neymar ainda possui peso técnico e simbólico dentro da Seleção. Sua presença na lista seria vista como uma aposta na liderança e na capacidade de decidir jogos grandes.

O Lance! já havia apurado que a CBF vinha monitorando o jogador de perto, principalmente para acompanhar o desenvolvimento físico e uma minutagem maior do camisa 10 do Santos nas partidas do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana.

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A ausência de Estêvão

Outro tema que movimenta os bastidores é a situação do atacante Estêvão, do Chelsea. Considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro, o atacante acabou sofrendo uma lesão na parte posterior da coxa direita e está fora da lista de convocados da Seleção Brasileira.

O jogador passou o fim de semana na Inglaterra para assistir à final da Copa da Inglaterra. O confronto foi entre o seu time, o Chelsea, e o Manchester City. Em Londres, o jogador aproveitará para ser reavaliado pelos médicos dos Blues para definir se seguirá com o tratamento conservador ou se fará uma cirurgia no local da lesão.

Os nomes praticamente garantidos

Ancelotti vai manter a base consolidada nos últimos meses. Jogadores como Vini Jr, Casemiro, Bruno Guimarães e Alisson Becker são presenças certas na lista final.

Além deles, a comissão técnica também acompanha atentamente atletas que chegam em alta no futebol europeu nas últimas semanas, entre eles o atacante Igor Thiago, do Burnley, vice-artilheiro da Premier League, o que pode abrir espaço para surpresas de última hora.

Possíveis surpresas: Rayan e Endrick

Toda convocação de Copa costuma reservar ao menos um nome inesperado. A expectativa é de que jogadores versáteis e em boa fase ganhem força na disputa pelas últimas vagas. Atletas com capacidade de atuar em mais de uma função podem levar vantagem na reta final da definição.

Também existe curiosidade sobre a quantidade de jovens presentes na lista, já que o Brasil vive uma nova geração de talentos espalhados pelas principais ligas do mundo, entre eles o atacante Rayan, ex-Vasco e hoje no Bournemouth.

O atacante Endrick, que pertence ao Real Madrid e está emprestado ao Lyon, é um caso à parte. O jogador foi comandado por Ancelotti no clube merengue, mas não se firmou. Há seis meses, ele está na França e vem sendo um dos destaques da equipe, com 8 gols e 8 assistências em 20 jogos.

Continuidade de Ancelotti garantida

A convocação da Seleção Brasileira acontece em um cenário de estabilidade nos bastidores, já que a renovação de Carlo Ancelotti foi confirmada antes da Copa do Mundo. A decisão da CBF consolida a permanência do treinador independentemente do desempenho no Mundial e reforça a aposta em um ciclo de longo prazo, assim como ocorreu com Tite, que comandou o time nacional nas Copas de 2018, na Rússia, e em 2022, no Catar.

Com isso, a lista que será anunciada no Museu do Amanhã tende a refletir com ainda mais clareza a identidade já estabelecida pelo técnico, priorizando jogadores adaptados ao seu modelo de jogo e reduzindo incertezas de última hora. A continuidade do trabalho é vista internamente como um fator que dá mais segurança ao grupo e fortalece a ideia de um projeto consistente rumo à Copa do Mundo.

Futebol brasileiro na lista e protagonismo do Flamengo

A lista final da Seleção Brasileira deve reforçar uma tendência recente de valorização de jogadores que atuam no futebol brasileiro, com destaque para a forte presença de atletas de clubes nacionais na pré-lista. O Flamengo aparece como principal candidato a ser o clube que mais cederá jogadores à Seleção, com nomes como Léo Pereira, Léo Ortiz, Alex Sandro, Lucas Paquetá, Pedro e Samuel Lino entre os observados de perto pela comissão técnica. Além deles, o lateral Danilo, do Botafogo, está praticamente certo na convocação, enquanto Andreas Pereira, do Palmeiras, foi um dos avaliados para a Copa do Mundo. Sem falar de Neymar, hoje no Santos.

Um evento com clima de final

A escolha do Museu do Amanhã como palco do anúncio reforça o tamanho da ocasião. O local deve receber dirigentes, convidados e ex-jogadores, além de uma enorme operação de imprensa. São esperados no local mais de 700 jornalistas.

A convocação marcará oficialmente o início da contagem regressiva da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. E, como acontece em toda edição do torneio, a lista final certamente provocará debates, polêmicas e muita expectativa entre os torcedores brasileiros.

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