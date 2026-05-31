Veja o que Marquinhos disse a Gabriel Magalhães após perda do pênalti na final da Champions

Uma cena chamou a atenção logo após a decisão de pênaltis da Champions League. Zagueiro do PSG, Marquinhos foi consolar Gabriel Magalhães, que desperdiçou a última cobrança e viu o título ficar com a equipe francesa. Ambos são companheiros de Seleção Brasileira e foram convocados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

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O gesto do capitão da Seleção ganhou destaque nas redes sociais. Segundo leitura labial, o momento em que Marquinhos se aproxima do defensor do Arsenal mostra uma tentativa imediata de apoio ao compatriota, que deixava o gramado visivelmente abalado após o erro decisivo.

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— Fica firme, você fez uma put* (de uma partida). Levanta a cabeça!

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A reação de Marquinhos foi amplamente compartilhada por torcedores, que destacaram a postura de solidariedade em meio à frustração de Gabriel Magalhães. O episódio acabou se tornando um dos momentos mais comentados do pós-jogo, pela carga emocional e pelo contraste entre o desfecho esportivo e o gesto de apoio entre os dois brasileiros.

Como foi o jogo entre PSG x Arsenal

O PSG derrotou o Arsenal nos pênaltis por 4 a 3 e conquistou o título da Champions League, neste sábado (30), na Arena Puskás. Na etapa inicial, os Gunners abriram o placar com Kai Havertz, enquanto Dembélé empatou para os franceses no segundo tempo.

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Nos pênaltis, Gonçalo Ramos inaugurou o placar para o PSG, enquanto Gyokeres deixou tudo igual para o Arsenal. Na segunda cobrança, Doué deixou os franceses em vantagem, enquanto Eze desperdiçou a primeira cobrança dos Gunners. David Raya recolocou os Gunners na partida ao defender uma cobrança de Nuno Mendes, enquanto Rice voltou a igualar o marcador. Na sequência, a equipe de Luis Enrique converteu as duas batidas, enquanto Gabriel Magalhães chutou para fora o último pênalti.

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