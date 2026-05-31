Brasil x Panamá: relembre o histórico de confrontos antes do amistoso no Maracanã
Seleção Brasileira nunca perdeu para os panamenhos e acumula quatro vitórias e um empate em cinco partidas disputadas desde 1952
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A Seleção Brasileira volta a enfrentar o Panamá neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, em seu último compromisso antes da viagem para a Copa do Mundo. O duelo também será uma oportunidade para a Amarelinha ampliar o retrospecto positivo diante dos panamenhos, adversários que enfrentou apenas cinco vezes ao longo da história.
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Desde o primeiro encontro, em 1952, o Brasil nunca foi derrotado pelo Panamá. São quatro vitórias e um empate, com 17 gols marcados e apenas um sofrido, números que refletem a ampla superioridade brasileira no confronto.
O duelo mais recente aconteceu em março de 2019, no Estádio do Dragão, no Porto, em Portugal. Na ocasião, as seleções empataram por 1 a 1, resultado que encerrou a sequência de quatro triunfos consecutivos da equipe brasileira. Lucas Paquetá marcou o gol da Amarelinha e anotou, naquele dia, seu primeiro tento com a camisa da Seleção.
O primeiro capítulo dessa história foi escrito em 13 de abril de 1952. Pelo Campeonato Pan-Americano, disputado em Santiago, no Chile, o Brasil goleou por 5 a 0, com gols de Rodrigues (duas vezes), Baltazar, Julinho e Pinga. A campanha terminaria com o título da competição para os brasileiros.
Quase cinco décadas depois, as equipes voltaram a se encontrar. Em agosto de 2001, na Arena da Baixada, em Curitiba, a Seleção repetiu o placar de 5 a 0 em amistoso que teve gols de Edílson, Alex, Euller, Juninho Paulista e Roberto Carlos.
Às vésperas da Copa do Mundo de 2014, o Panamá foi novamente escolhido como adversário em um teste preparatório. No Serra Dourada, em Goiânia, o Brasil venceu por 4 a 0, com gols de Neymar, Daniel Alves, Hulk e Willian, no penúltimo compromisso antes da estreia no Mundial.
Já em 2016, no último amistoso antes da disputa da Copa América Centenário, a equipe brasileira derrotou os panamenhos por 2 a 0, em Denver, nos Estados Unidos. Jonas e Gabriel Barbosa garantiram a vitória verde e amarela.
Retrospecto de Brasil x Panamá
- 13/04/1952 – Brasil 5 x 0 Panamá – Campeonato Pan-Americano
- 09/08/2001 – Brasil 5 x 0 Panamá – Amistoso
- 03/06/2014 – Brasil 4 x 0 Panamá – Amistoso
- 29/05/2016 – Brasil 2 x 0 Panamá – Amistoso
- 23/03/2019 – Brasil 1 x 1 Panamá – Amistoso
Com uma longa invencibilidade e média de 3,4 gols por partida no confronto, a Seleção Brasileira chega para mais um encontro com a missão de manter a escrita e encerrar sua preparação em alta antes da Copa do Mundo.
Onde assistir ao amistoso
Brasil e Panamá se enfrentam neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), em amistoso de preparação para a Copa do Mundo. A partida acontece no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), e terá transmissão dos canais do Grupo Globo: TV Globo (televisão aberta), SporTV (televisão fechada) e GeTV (YouTube).
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