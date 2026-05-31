Com Mahrez e filho de Zidane, Argélia anuncia convocados para a Copa do Mundo de 2026
Técnico Vladimir Petkovic aposta em mescla de experientes e jovens promessas
- Matéria
- Mais Notícias
A Seleção da Argélia divulgou oficialmente a lista dos jogadores convocados pelo técnico Vladimir Petković para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Após ficar de fora das últimas duas edições (2018 e 2022), a Argélia carimbou seu retorno ao torneio com uma campanha dominante nas eliminatórias africanas, terminando no topo de seu grupo com folga.
Relacionadas
- Copa do Mundo
Sem Suárez e com recorde de ‘brasileiros’: veja a convocação do Uruguai para a Copa
Copa do Mundo31/05/2026
- Seleção Brasileira
Brasil x Panamá: relembre o histórico de confrontos antes do amistoso no Maracanã
Seleção Brasileira31/05/2026
- Copa do Mundo
Astro de rival do Brasil sofre lesão e está fora da Copa do Mundo
Copa do Mundo31/05/2026
➡️ Guia completo do Lance! saiba tudo sobre a Escócia, adversária do Brasil na Copa do Mundo
O grande destaque e capitão indiscutível da equipe continua sendo o astro Riyad Mahrez. Ao lado dele, o zagueiro e recordista de jogos pela seleção, Aïssa Mandi, e o defensor Ramy Bensebaini, dão a cota de liderança e casca internacional que um torneio desse porte exige.
O anúncio que mais gerou repercussão foi a confirmação do goleiro Luca Zidane, filho do lendário craque francês Zinédine Zidane. Com dupla nacionalidade, o arqueiro optou por defender as cores do país de origem de seus avós e ganhou a confiança de Petković, acirrando a disputa pela titularidade com Anthony Mandrea.
Além dos medalhões, a convocação consolida uma reformulação que vem empolgando os torcedores argelinos. Nomes como o lateral-esquerdo Rayan Aït-Nouri, o meia Farès Chaïbi e o veloz atacante Mohamed Amoura chegam à América do Norte credenciados por ótimas temporadas no futebol europeu.
A Argélia está no Grupo J da Copa do Mundo, onde enfrentará a atual campeã Argentina, além de Áustria e Jordânia. A estreia está marcada para o dia 16 de junho, contra os argentinos, no GEHA Field at Arrowhead Stadium, no Missouri.
Veja a lista completa de convocados da Argélia para a Copa do Mundo:
Goleiros
- Anthony Mandrea
- Luca Zidane
- Kilian Belazzoug
- Oussama Benbot
Defensores
- Aïssa Mandi
- Ramy Bensebaini
- Rayan Aït-Nouri
- Zineddine Belaïd
- Mohamed Amine Tougai
- Jaouen Hadjam
- Rafik Belghali
- Achref Abada
Meio-campistas
- Ismaël Bennacer
- Houssem Aouar
- Farès Chaïbi
- Ramiz Zerrouki
- Hicham Boudaoui
- Ibrahim Maza
- Adil Aouchiche
- Samir Chergui
Atacantes
- Riyad Mahrez
- Amine Gouiri
- Mohamed Amoura
- Anis Hadj Moussa
- Adil Boulbina
- Nadhir Benbouali
- Farès Ghedjemis
➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias