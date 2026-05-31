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Com Mahrez e filho de Zidane, Argélia anuncia convocados para a Copa do Mundo de 2026

Técnico Vladimir Petkovic aposta em mescla de experientes e jovens promessas

Pedro Bernardo
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 31/05/2026
12:00
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Seleção da Argélia perfilada antes do jogo contra a Somália, pelas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo
imagem cameraSeleção da Argélia perfilada antes do jogo contra a Somália, pelas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo (Foto: Divulgação / Argélia)
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A Seleção da Argélia divulgou oficialmente a lista dos jogadores convocados pelo técnico Vladimir Petković para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Após ficar de fora das últimas duas edições (2018 e 2022), a Argélia carimbou seu retorno ao torneio com uma campanha dominante nas eliminatórias africanas, terminando no topo de seu grupo com folga.

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Convocatória da seleção da Argélia para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução / X)
Convocatória da seleção da Argélia para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução / X)

O grande destaque e capitão indiscutível da equipe continua sendo o astro Riyad Mahrez. Ao lado dele, o zagueiro e recordista de jogos pela seleção, Aïssa Mandi, e o defensor Ramy Bensebaini, dão a cota de liderança e casca internacional que um torneio desse porte exige.

Mahrez pela Argélia (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)
Mahrez em ação pela Argélia (Foto: Gabriel Bouys / AFP)

O anúncio que mais gerou repercussão foi a confirmação do goleiro Luca Zidane, filho do lendário craque francês Zinédine Zidane. Com dupla nacionalidade, o arqueiro optou por defender as cores do país de origem de seus avós e ganhou a confiança de Petković, acirrando a disputa pela titularidade com Anthony Mandrea.

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Luca Zidane em ação em Argélia x Nigéria, pela Copa Africana de Nações
Luca Zidane em ação em Argélia x Nigéria, pela Copa Africana de Nações (Foto: Sebastien Bozon / AFP)

Além dos medalhões, a convocação consolida uma reformulação que vem empolgando os torcedores argelinos. Nomes como o lateral-esquerdo Rayan Aït-Nouri, o meia Farès Chaïbi e o veloz atacante Mohamed Amoura chegam à América do Norte credenciados por ótimas temporadas no futebol europeu.

A Argélia está no Grupo J da Copa do Mundo, onde enfrentará a atual campeã Argentina, além de Áustria e Jordânia. A estreia está marcada para o dia 16 de junho, contra os argentinos, no GEHA Field at Arrowhead Stadium, no Missouri.

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Veja a lista completa de convocados da Argélia para a Copa do Mundo:

Goleiros

  • Anthony Mandrea
  • Luca Zidane
  • Kilian Belazzoug
  • Oussama Benbot

Defensores

  • Aïssa Mandi
  • Ramy Bensebaini
  • Rayan Aït-Nouri
  • Zineddine Belaïd
  • Mohamed Amine Tougai
  • Jaouen Hadjam
  • Rafik Belghali
  • Achref Abada

Meio-campistas

  • Ismaël Bennacer
  • Houssem Aouar
  • Farès Chaïbi
  • Ramiz Zerrouki
  • Hicham Boudaoui
  • Ibrahim Maza
  • Adil Aouchiche
  • Samir Chergui

Atacantes

  • Riyad Mahrez
  • Amine Gouiri
  • Mohamed Amoura
  • Anis Hadj Moussa
  • Adil Boulbina
  • Nadhir Benbouali
  • Farès Ghedjemis

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