Com Mahrez e filho de Zidane, Argélia anuncia convocados para a Copa do Mundo de 2026

A Seleção da Argélia divulgou oficialmente a lista dos jogadores convocados pelo técnico Vladimir Petković para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Após ficar de fora das últimas duas edições (2018 e 2022), a Argélia carimbou seu retorno ao torneio com uma campanha dominante nas eliminatórias africanas, terminando no topo de seu grupo com folga.

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Convocatória da seleção da Argélia para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução / X)

O grande destaque e capitão indiscutível da equipe continua sendo o astro Riyad Mahrez. Ao lado dele, o zagueiro e recordista de jogos pela seleção, Aïssa Mandi, e o defensor Ramy Bensebaini, dão a cota de liderança e casca internacional que um torneio desse porte exige.

Mahrez em ação pela Argélia (Foto: Gabriel Bouys / AFP)

O anúncio que mais gerou repercussão foi a confirmação do goleiro Luca Zidane, filho do lendário craque francês Zinédine Zidane. Com dupla nacionalidade, o arqueiro optou por defender as cores do país de origem de seus avós e ganhou a confiança de Petković, acirrando a disputa pela titularidade com Anthony Mandrea.

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Luca Zidane em ação em Argélia x Nigéria, pela Copa Africana de Nações (Foto: Sebastien Bozon / AFP)

Além dos medalhões, a convocação consolida uma reformulação que vem empolgando os torcedores argelinos. Nomes como o lateral-esquerdo Rayan Aït-Nouri, o meia Farès Chaïbi e o veloz atacante Mohamed Amoura chegam à América do Norte credenciados por ótimas temporadas no futebol europeu.

A Argélia está no Grupo J da Copa do Mundo, onde enfrentará a atual campeã Argentina, além de Áustria e Jordânia. A estreia está marcada para o dia 16 de junho, contra os argentinos, no GEHA Field at Arrowhead Stadium, no Missouri.

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Veja a lista completa de convocados da Argélia para a Copa do Mundo:

Goleiros

Anthony Mandrea

Luca Zidane

Kilian Belazzoug

Oussama Benbot

Defensores

Aïssa Mandi

Ramy Bensebaini

Rayan Aït-Nouri

Zineddine Belaïd

Mohamed Amine Tougai

Jaouen Hadjam

Rafik Belghali

Achref Abada

Meio-campistas

Ismaël Bennacer

Houssem Aouar

Farès Chaïbi

Ramiz Zerrouki

Hicham Boudaoui

Ibrahim Maza

Adil Aouchiche

Samir Chergui

Atacantes

Riyad Mahrez

Amine Gouiri

Mohamed Amoura

Anis Hadj Moussa

Adil Boulbina

Nadhir Benbouali

Farès Ghedjemis

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