Neste domingo (31), dezenas de torcedores se concentraram em frente ao Hotel Hilton, na Barra Olímpica, onde a Seleção Brasileira está hospedada, para tentar um aceno ou uma foto com os craques antes do embarque para o Maracanã. Entre gritos e camisas amarelas, o sentimento que domina a porta da concentração é um só: muito otimismo para o amistoso das 18h30 contra o Panamá.

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➡️ Brasil x Panamá: relembre o histórico de confrontos antes do amistoso no Maracanã

Sem Neymar, poupado por conta de dores na panturrilha, a torcida carioca já elegeu os seus favoritos para comandar a festa de despedida do Brasil antes da viagem para os Estados Unidos. O atacante Vinicius Jr. e o zagueiro Léo Pereira, que ganhou a vaga de titular, foram os nomes mais repetidos na hora dos palpites.

Torcedores na frente do Hotel Hilton no aguardo da Seleção Brasileira (Foto: Fernanda Gondim / Lance!)

Para os torcedores, o confronto em solo carioca serve como o combustível ideal para encher o elenco de Carlo Ancelotti de confiança antes do início do Mundial.

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— Acho que hoje vai ser um jogo tranquilo para se despedir bem aqui do Brasil. A Seleção tem que ir com moral lá para os Estados Unidos. Eu acho que vai ser uns 3 a 0 para o Brasil. Quem sabe dois do Vini aí para comemorar estar no Rio de Janeiro, e um de algum zagueiro do Flamengo aí, o Léo Pereira — apostou.

O palpite de um jogo sem grandes sustos é compartilhado, outro torcedor fez questão de destacar a importância da partida para Ancelotti consolidar a identidade tática da equipe titular.

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— Bom, acho que vai ser um jogo mais tranquilo. Um jogo onde o Ancelotti vai trabalhar mais a equipe titular, que vai ser a da Copa. Um treino de luxo que vai ser uns 2 a 0. Um gol do Vini e um do Matheus Cunha — projetou o torcedor na porta do hotel.

O ônibus com a delegação brasileira deixa o hotel na Barra Olímpica no fim da tarde em direção ao Maracanã. Depois do confronto com os panamenhos, o Brasil ainda faz um último amistoso contra o Egito, no próximo sábado (6), antes de estrear oficialmente na Copa do Mundo no dia 13 de junho, em Nova Jersey.

🟡Brasil x Panamá🔴

Brasil e Panamá se enfrentam neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), em amistoso de preparação para a Copa do Mundo. Todos os convocados da Seleção Brasileira estarão à disposição, com exceção de Neymar, que segue em recuperação de lesão na panturrilha direita, além de Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Marquinhos, que disputaram a final da Champions League neste sábado.

Antes da viagem para o Rio de Janeiro, Ancelotti comandou o último treinamento em Teresópolis e confirmou a equipe que iniciará o amistoso contra o Panamá. O treinador italiano antecipou a escalação durante entrevista coletiva realizada na manhã deste sábado.

— A escalação será: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius Jr. e Luiz Henrique. No segundo tempo haverá trocas — disse Ancelotti em entrevista coletiva na manhã deste sábado (30), na Granja Comary.