A seleção da Holanda divulgou os nomes dos jogadores convocados nesta quarta-feira (27), e um dos nomes presentes na lista do técnico Ronald Koeman compartilhou uma curiosidade inusitada. O meia Marten De Roon não estava sequer cogitando a possibilidade de ser convocado e já havia feito outros planos para o período de Copa do Mundo.

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Ao ser questionado se ele acreditava e queria estar na lista final da Copa do Mundo, o jogador do Atalanta, de 35 anos de idade, disse em entrevista para a 'CBS Sports' que na Itália há uma mentalidade diferente da Holanda. Ele explica que é o 'cara que cumpre o papel defensivo do jogo, sem a bola', mas que nos jornais do seu país, ele observa que as pessoas gostam mais de ver jogadores que são melhores com a bola, e que, se souberem defender, seria um adicional.

Marteen De Roon, meia da Atalanta (Foto: Divulgação/Atalanta)

- Normalmente, quando eu jogava pela seleção, não escutava comentários muito bons. E eu acredito que tenho capacidades diferentes de muitos jogadores, mas dez anos depois (de jogar pela seleção), você precisa ter algo a mais. Não está na minha mente jogar na Copa do Mundo. E eu só deixo isso para lá - disse o meia, antes da convocação final.

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Ele cita que a Holanda possui grandes jogadores na posição, como Gravenberch, meia do Liverpool, Reijnders, do Manchester City, e Frenkie De Jong, do Barcelona. Ele conta que teve uma conversa com Koeman um ano antes, e disse que entendia caso ficasse de fora mas, se ele precisasse, ele estaria disponível. O jogador compartilhou que seus planos para junho eram, na verdade, ajudar a filha com as provas finais e torcer para a Holanda assistindo os jogos.

— Se você precisar de mim, eu vou estar lá. Eu nunca poderia dizer 'não' para a seleção. Como eu poderia dizer isso? Então, jogar a Copa do Mundo não está na minha mente. Se você me perguntar se eu tenho esse sonho? É claro. Se tiver a chance, eu nunca diria não. Mas não está na minha mente. O que está na minha mente é que a minha filha mais velha terá provas finais em junho, e eu vou ajudar ela. E talvez depois eu vá para os EUA torcer pela seleção — disse o jogador.

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Apesar da grata surpresa, De Roon é um jogador experiente e já possui Copa do Mundo no currículo. O meia atuou na Copa do Mundo de 2022, e esteve em campo na eliminação do país para a Argentina nas quartas de finais, na partida que terminou empatada no tempo regulamentar e foi decidida nos pênaltis.

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