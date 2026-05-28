Após exame e apreensão, Neymar será avaliado dia a dia na Seleção

A sequência de Neymar na Seleção Brasileira será medida dia após dia. A CBF já deixou pré-agendado um novo exame de imagem para o atacante nesta quinta-feira (28), em uma clínica no bairro da Vila Muqui, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. Apesar do agendamento inicial, o departamento médico da Seleção ainda fará contato com o estabelecimento para garantir a presença do jogador. A previsão é que Neymar vá ao local por volta das 17h, enquanto segue sendo monitorado de perto após a confirmação de um edema na panturrilha direita.

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Além do novo exame, o camisa 10 deve cumprir a programação de recuperação montada pela comissão técnica na Granja Comary. O atacante realizará tratamento fisioterápico e exercícios físicos na academia do centro de treinamento para manter o condicionamento enquanto aguarda uma definição mais precisa sobre sua situação.

Na última quarta-feira (27), data da apresentação da Seleção Brasileira, membros da comissão técnica estiveram na clínica por volta do meio-dia para organizar o primeiro exame do jogador. Neymar chegou ao local perto das 17h, acompanhado do médico da Seleção, Rodrigo Lasmar. O exame foi realizado ao longo da tarde, e o atacante deixou a clínica aproximadamente às 18h30.

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O Lance! apurou que Neymar demonstrou apreensão logo após o procedimento. Segundo relatos, o atacante permaneceu em uma sala de espera, caminhando de um lado para o outro, em clima de tensão. Alguns minutos depois, Rodrigo Lasmar apareceu e chamou o jogador para uma conversa reservada. Os dois se sentaram e iniciaram um diálogo. Durante a conversa, o médico gesticulou, indicando o tamanho do edema na panturrilha direita do atleta. Ainda de acordo com informações obtidas pela reportagem, Neymar deixou o local cabisbaixo e preocupado com o cenário apresentado.

Outro ponto que chamou atenção nos bastidores da apresentação do jogador foi a ausência de exames enviados pelo Santos à CBF. O clube paulista não encaminhou à entidade os resultados de imagem feitos após a lesão sofrida pelo atacante no dia 17 de maio, durante a partida contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. O Peixe enviou apenas um parecer médico informando que Neymar estaria apto para iniciar os treinamentos no dia da apresentação na Granja Comary.

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Com a chegada do atacante à concentração, a CBF acelerou o processo para realizar seus próprios exames e definir internamente o planejamento de recuperação do jogador. A intenção da entidade é ter um controle detalhado da evolução clínica do camisa 10 antes de qualquer decisão sobre treinamentos em campo ou utilização nas próximas atividades da Seleção Brasileira.

De acordo com a assessoria de imprensa da CBF, os resultados dos exames laboratoriais, físicos e de imagem realizados nos atletas convocados serão divulgados oficialmente à imprensa nesta quinta-feira. A ideia é passar a situação de cada e como será a preparação do time nacional.

Neymar fez exame em clínica de Teresópolis (Foto: Marcio Iannacca / Lance!)

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